"Należy zacząć się martwić". Rzecznik PiS reaguje na propozycję Tuska

W sobotę w Szczecinie odbyło się kolejne z cyklu spotkań z młodymi Meet Up Nowa Generacja. Były premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie zmian zachodzących na rynku pracy pod wpływem automatyzacji i rozwinięcia się pracy zdalnej. Lider PO zapowiedział, że po wygranych wyborach złoży projekt skrócenia czasu pracy.

– Uważam, że w Polsce powinniśmy i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory – przepraszam: kiedy wygramy wybory – żeby rozpocząć jak najszybciej program (musi być najpierw pilotaż) skróconego tygodnia pracy – powiedział były premier.

– To nie jest prosty projekt. Ja nie mam wątpliwości, że szczególnie doświadczenie pandemiczne, które pokazało nam, że praca zdalna może uzupełnić pracę stacjonarną. Nowe wyzwania będą kazały nam od razu po przejęciu odpowiedzialności za państwo poważnie potraktować wyzwanie dotyczące czasu pracy (...) Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy – dodał Tusk.

Fogiel: Trzeba zacząć się martwić

O propozycję szefa największej partii opozycyjnej został w niedzielę zapytany Radosław Fogiel. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości z przekąsem stwierdził, że jeśli były premier coś obiecuje, to w rzeczywistości ma na myśli coś zupełnie innego.

– Jeżeli Donald Tusk mówi o pracy 4 dni w tygodniu, to należy zacząć się martwić, że Platforma po wygranych wyborach przywróci obowiązkowe pracujące soboty - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel w niedzielę. I wyjaśnił, że "tak było zawsze: kiedy Donald Tusk mówił, że wyrzuci z rządu każdego, kto będzie podnosić podatki - to podniósł VAT – stwierdził w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News.

– Przecież jak mówili, że nie będą podnosić wieku emerytalnego, to wydłużyli Polakom czas do emerytury. Donald Tusk mówi o dodatkowym dniu wolnym, to bym się naprawdę zaczął poważnie martwić, że każą pracować w soboty – dodał polityk PiS.

