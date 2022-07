W tym sondażu PO nieznacznie wyprzedziła PiS

Pracownia SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zadała respondentom pytanie o to, który - ich zdaniem - partia przedstawiła do tej pory najlepsze pomysły na walkę z inflacją w Polsce.

Największy odsetek wskazań zebrała Platforma Obywatelska. Za najlepsze pomysły tej partii uznało 16,7 proc. respondentów. Niewiele mniej badanych uważa, że w tej kwestii lepsze rozwiązania prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Tę partię wskazało 16,4 proc. ankietowanych.

Na dalszych miejscach znalazły się Polska 2050, którą wskazało 7,5 proc. ankietowanych, Konfederacja z wynikiem 6,8 proc., Lewica, która uzyskała 5,1 proc. oraz PSL-Koalicja Polska - 3,1 proc.

2,9 proc. badanych w sondażu odpowiedziało, że najlepsze do tej pory pomysły na walkę z inflacją w Polsce przedstawił "ktoś inny". Z kolei 41,4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-6 lipca 2022 przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia; próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Tusk atakuje rząd, premier odpowiada

Inflacja jest jednym z głównych tematów wykorzystywanych przez lidera PO Donalda Tuska do krytykowania rządu. Były premier niezmiennie zarzuca politykom PiS doprowadzenie do drożyzny oraz brak rozwiązań tego problemu.

– Kiedy byłem na Pomorzu, to musiałem coś zjeść i poszedłem do jednego bistro. Ale to śniadanie było smutne, bo właściciele restauracji powiedzieli mi, że muszą co chwilę podwyższać ceny, ale nie dlatego, żeby zarobić na ludziach, ale, żeby przeżyć. Jaką rodzinę dziś stać, żeby korzystać z restauracji latem na Pomorzu? – powiedział Tusk podczas jednego ze swoim publicznych wystąpień.

Wobec krytyki ze strony Tuska bierny nie pozostaje premier Morawiecki. Szef rządu stwierdził niedawno, że "Tusk znaczy bieda".

– Panie Tusk, pan chyba zapomniał pracę Polaków za 4 albo 5 złotych na godzinę w czasach pańskiego rządu. Pan zapomniał również to, że podnieśliście wiek emerytalny. Pan zapomniał także o tym, że podnieśliście podatki w czasach waszych rządów, czego dzisiaj, niestety, doświadczamy cały czas – powiedział Mateusz Morawiecki.

