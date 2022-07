Poncyljusz: Moim zdaniem będzie z tym kłopot

Poseł opozycji był w niedzielę gościem Polsatu News. Jak wskazał, ma poważne obawy co do tego, czy tej zimy w Polsce nie zabraknie węgla dla klientów indywidualnych.

– Moim zdaniem będzie z tym kłopot – powiedział. – Przypominam, że Mateusz Morawiecki i Krzysztof Tchórzewski jako minister energii opowiadali, że Polska na węglu stoi i stać będzie, a teraz jest jedno embargo i brakuje tego węgla – dodał poseł.

Problemy z węglem?

Zdaniem Poncyljusza problemy z węglem wynikają z braków infrastruktury, którą można wykorzystać do przeładowania surowca.

– Do tej pory Polska importowała drogą morską około miliona ton węgla, teraz będzie potrzebne dodatkowe osiem milionów. Tego się nie da zrobić tą samą infrastrukturą portową. No chyba, że pani Minister Moskwa będzie jeździła koparką na nabrzeże gdzieś w mniejszych portach i wysypywała węgiel z tych statków – powiedział poseł opozycji.

Poncyljusz stwierdził, że słyszał doniesienia o tym, że tej zimy kilowatogodzina prądu może tegorocznej zimy kosztować nawet 1,70 zł.

– Jeszcze kilka miesięcy temu, ci którzy mają piecyki gazowe płacili w granicach złotówki i już wtedy było ciężko. Jeżeli pomyślimy, że teraz, zimą ma to być 1,70 zł, to wygląda to naprawdę groźnie – powiedział i dodał, że sytuacja skończy się "tragiczną zimą, w trakcie której ludzie albo będą marznąć albo płacili krocie za ogrzewanie domów i mieszkań".

– Obawiam się, że w wielu domach będzie się paliło albo śmieciami, albo najgorszym jakościowo mułem flotacyjnym, z którym ten rząd tak wcześniej walczył – podkreślił.

Jak wskazał Poncyljusz, "sytuacja energetyczna nie ma nic wspólnego z Władimirem Putinem, ponieważ energia w Polsce pochodzi albo z OZE, albo w znacznej części z węgla".

– Im większy jest parytet tej zielonej energii, tym cena dla klienta będzie niższa – stwierdził.

