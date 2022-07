Partia Liberalno-Demokratyczna (LDPR) zasugerowała użycie rosyjskiego tytułu "Pravitel" (władca), ponieważ bardziej pasuje on do statusu i roli Putina.

Nacjonalistyczne ugrupowanie, której liderem był zmarły niedawno Władimir Żyrinowski, ma 22 mandaty w liczącym 450 miejsce parlamencie kraju i jest obecnie wykorzystywane przez Kreml do rozpowszechniania swoich bardziej radykalnych idei i zbierania dowodów na ich popularność.

Walka z sankcjami

Postulat rosyjskich polityków pojawił się w momencie, gdy Rosja próbuje zastąpić produkty, marki, a nawet słowa i terminy pochodzące Zachodu w ramach walki z sankcjami nałożonymi na nią za napaść na Ukrainę z końcówki lutego. Działania te nie są skuteczne, a symbolem jest informacja, którą niedawno podały zachodnie media. W restauracjach szybkiej obsługi otwartych niedawno w Rosji, które miały zastąpić sieć McDonald's przestano serwować frytki. Wszystko z powodu braku w dostawach ziemniaków.

LDPR argumentowała w rosyjskich mediach, że obecny tytuł Putina "prezydent” został po raz pierwszy wymyślony w Stanach Zjednoczonych w XVIII wieku, donosi The Telegraph, i zamiast tego należy używać "Pravitel", pomimo jego autokratycznych konotacji. Termin ten ma głębokie i historyczne powiązania w Rosji. Używali go przedstawiciele dynastii Romanowów, którzy mieli prawie całkowitą kontrolę nad krajem jako carowie w latach 1613-1917.

Dlaczego jednak nie zaproponowano terminu "car"? Car może mieć podobne znaczenie do Pravitel, ale jest bardziej znany jako "cesarz”. A "prezydenta” w Rosji wybrano po raz pierwsze dopiero pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, kiedy to Michaił Gorbaczow został desygnowany na to stanowisko. Wcześniej każdy przywódca ZSRR był tytułowany jako przewodniczący partii komunistycznej lub sekretarz generalny.

Krytycy Putina od dawna argumentują, że ma już on całkowitą władzę w Rosji i rządzi jako autokratyczny car.

