Politolog: Stosunek władz białoruskich do Polski jest niezmienny

Na początku lipca Związek Polaków na Białorusi alarmował, że w białoruskiej wsi Mikuliszki doszło do zniszczenia grobów żołnierzy Armii Krajowej.

Groby znajdowały się na wzgórzu, kwatera miała kształt prostokąta, w który wmurowane były 22 krzyże. Na większości z nich znajdowały się dane pochowanych w tym miejscu w żołnierzy. Miejsce otwarto i poświęcono zaledwie 20 lat temu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wydało oświadczenie w tej sprawie. Polskie władze podkreśliły, że "z oburzeniem" przyjęły doniesienia o zniszczeniu. "To trudny do wyjaśnienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewytłumaczalne podważenie wzajemnych zobowiązań Polski i Białorusi w zakresie ochrony miejsc pamięci" – przekazano.

Stosunki Polska-Białoruś. Politolog komentuje

– Stosunek władz białoruskich do Polski jest niezmiennie negatywny. W szczególności stosunek do mniejszości polskiej na Białorusi oraz do wszelkich przejawów polskiej aktywności i pamięci historycznej, która na tych ziemiach występuje niemal co krok – ocenił prof. Zdzisław Winnicki w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Zdaniem profesora, sprawa cmentarza AK-owskiego w Mikuliszkach, to "barbarzyński ruch wobec naszych kombatantów: resztek żołnierzy Armii Krajowej", a także "wulgarne splunięcie w twarz Polsce".

Politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego odniósł się także do kwestii zarządzenia przez Aleksandra Łukaszenkę ruchu bezwizowego na granicy polsko-białoruskiej. – To było już dawno. Taki system funkcjonował przed wojną na Ukrainie. Wiele osób z niego korzystało. Zanim doszło do antyłukaszenkowskich manifestacji na Białorusi, to ciekawi Polacy licznie jeździli sobie nad Kanał Augustowski, do Grodna, do rozmaitych miejscowości na Grodzieńszczyżnie. To nic nowego ani żadna ulga. Po prostu w swoim czasie Białoruś czerpała z tego duże korzyści turystyczne – powiedział.

Dziedziczak: Reżim Łukaszenki podpisał cyrograf z Kremlem

