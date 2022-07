Niemcy obchodzą sankcje na Rosję. Jest komentarz rzecznika MSZ

Formalnym powodem zniesienia sankcji w tym zakresie ma być argument, że przekazanie Gazpromowi turbin da Rosji techniczną możliwość przywrócenia pełnego wolumenu przesyłu gazu do UE.

Decyzja rządu w Ottawie wywołała już niezadowolenie Ukraińców, którzy uważają, że to "nierozsądne i niebezpieczne dla reżimu sankcji" – przekazały źródła w ukraińskim Ministerstwie Energii.

Jasina: Potrzeba mocniejszych sankcji

O komentarz do tej sprawy został poproszony rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina podkreślił, że sytuacja nie powinna mieć miejsca, a na Rosję należy nakładać jak najmocniejsze sankcje. Dodał jednak, że wypowiada się w imieniu polskich, a nie kanadyjskich czy niemieckich władz.

– Polska otwarcie mówi o potrzebie mocniejszych sankcji, o tym, że należy reżim putinowski ograniczać na taką skalę, na jaką jest to możliwe. Więc podejrzewam, że gdyby Polska podejmowała taką decyzję, to by jej nie podjęła. Szkoda, że ta decyzja nastąpiła, ona jest potwierdzona także przez źródła kanadyjskie. Należy liczyć na to, że takich decyzji, które nie tyle sankcje łamią, co je omijają, będzie jak najmniej – stwierdził rzecznik MSZ na antenie Polskiego Radia 24.

Jasina jednoznacznie wykluczył możliwość powrotu koncepcji "business as usual" z Rosją. Wskazał, że pogląd ten, wbrew pozorom, popiera wiele europejskich państw.

Decyzja Litwy

Rzecznik skomentował także groźby Rosji pod adresem Litwy za uruchomienie rozwiązań zawartych w piątym pakiecie sankcji UE, a które skutkują ograniczeniem tranzytu określonych dóbr przez jej terytorium do obwodu kaliningradzkiego.

– Litwa nie wprowadza żadnych dodatkowych blokad obwodu kaliningradzkiego. To jest mit rozgłaszany. (...) Litwa może liczyć na polskie wsparcie takie, jak należy. Po to wszyscy prowadzimy teraz taką nową politykę, żeby się nie uginać pod rosyjskimi naciskami nigdy więcej, żeby państwa takie, jak Litwa, miały prawo do egzekwowania swojej suwerenności oraz europejskiego prawa, jakim są sankcje nałożone na Rosję – powiedział.

Czytaj też:

Ambasador Rosji grozi Polsce "odwetem". Jest reakcja MSZCzytaj też:

"Polska nie może sobie z tym więcej radzić sama". Rzecznik MSZ: Potrzebujemy pomocy Zachodu