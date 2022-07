Czołowy amerykański polityk gani Chiny

Słowa amerykańskiego polityka padły po sobotnim spotkaniu w ramach szczytu państw G20 ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Rozmowa obu polityków trwała ponad pięć godzin.

Na konferencji prasowej na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 na Bali w Indonezji Blinken powiedział, że "państwa G20 zebrały się, aby zająć się niektórymi z najbardziej krytycznych wyzwań stojących przed ludźmi na całym świecie, w tym dalekosiężnymi konsekwencjami rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, zwłaszcza rosnącej niepewności w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego oraz rosnących cen energii”.

– Słyszeliśmy, że większość krajów potępia agresję Rosji na Ukrainę – powiedział sekretarz stanu USA. Jedocześnie dodał: "To, co słyszymy od Pekinu, to to, że twierdzi, że jest neutralny. Zacząłbym od stwierdzenia, że trudno jest być neutralnym, jeśli chodzi o tę agresję”.

– Jest wyraźny agresor, jest wyraźna ofiara, jest wyraźne wyzwanie nie tylko dla życia i środków do życia ludzi na Ukrainie, ale jest też wyzwanie dla porządku międzynarodowego, które Chiny i Stany Zjednoczone jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mają podtrzymać – dodał Blinken.

– Nie sądzę, żeby Chiny w rzeczywistości angażowały się w sposób sugerujący neutralność. Ponad 11 milionów ludzi na Ukrainie uciekło ze swoich domów od początku agresji. To ponad jedna czwarta całej populacji Ukrainy. Po ponad czterech miesiącach tej brutalnej inwazji Chiny nadal stoją przy Rosji, podtrzymując rosyjską propagandę krążąc na całym świecie– powiedział Blinken.

Pekin i Moskwa

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny są języczkiem u wagi ze względu na bliskie stosunki z Rosją z jednej strony i konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi z drugiej. Oficjalnie Pekin pozostaje neutralny wobec wydarzeń na Ukrainie i w oficjalnych komunikatach nie nazywa tego co się dzieje "wojną".

Rzecznik chińskiego MSZ stwierdził pod koniec kwietnia, że "z zewnątrz może się to wydawać konfliktem między Rosją a Ukrainą, jednak faktycznymi stronami konfliktu są Rosja i Stany Zjednoczone, które są reprezentowana przez NATO". Przekonywał, że "Unia Europejska musi zastanowić się nad tym, kto na tej wojnie czerpie najwięcej, kto jest teatrem działań wojennych, a kto na tej wojnie najwięcej traci".

Czytaj też:

Blinken zapowiada wartą 369 mln dolarów pomoc humanitarną dla UkrainyCzytaj też:

USA deklarują dodatkową pomoc finansową dla UkrainyCzytaj też:

Amerykanie rozmawiali z Watykanem. Dwa główne tematy