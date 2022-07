Prezydent o Rzezi Wołyńskiej: Prawda musi być jasno i mocno wypowiedziana

W poniedziałek głowa państwa wzięła udział w oficjalnych uroczystościach państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie odbyło się na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.

Duda o prawdzie nt. Wołynia

Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda podkreślił, że 11 lipca to ważna, szczególna i historycznie trudna data dla naszego narodu. Odniósł się tym samym do tzw. krwawej niedzieli z 1943 roku. – Z wielkim bólem i rozpaczą zaznaczamy, że życie zabierane było przez sąsiadów, często skoligaconych. To było faktem. Pamiętamy o tym i nadal będziemy, bo to element naszej trudnej historii – zauważył.

W dalszej części wystąpienia prezydent opowiadał o relacjach polsko-ukraińskich. – Niezwykle trudna między naszymi narodami debata trwa od dziesięcioleci. To trudny temat, dla nas ogromnie bolesny, domagający się twardego postawienia prawdy, dla Ukraińców – trudny, bo przede wszystkim wstydliwy. Prawda musi być jasno i mocno wypowiedziana. Nie chodziło i nie chodzi o zemstę, o żaden odwet, nie ma lepszego dowodu na to niż czas, który mamy teraz. To, co dzieje się między Polakami a Ukraińcami, jest najlepszym na to dowodem. Tam, gdzie tyle razy leżał karabin, topór, widły, sękaty kij, położony został chleb i ręka została wyciągnięta, by pomóc. I została ona przyjęta z wdzięcznością i łzami – powiedział.

Specjalny status Polaków

Prezydent Duda poinformował, że jego ukraiński odpowiednik – Wołodymyr Zełenski – skierował do Rady Najwyższej Ukrainy projekt ustawy o nadaniu Polakom na Ukrainie specjalnego statusu.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, nowe przepisy mają zakładać nadanie Polakom statusu wzorem przepisów, które nasz kraj przyjął w maju tego roku w stosunku do Ukraińców. Chodzi m.in. o ułatwienia w podejmowaniu pracy i nadawanie na Ukrainie odpowiednika polskiego numeru PESEL.

