Ziobro: Dzięki pracy prokuratury Polacy czują się bezpieczniejsi

Święto to zostało ustanowione w ubiegłym roku. Data obchodów nawiązuje do wydania w lipcu 1932 r. tzw. kodeksu Makarewicza (polski kodeks karny, wprowadzony przez Prezydenta RP 11 lipca 1932. Projekt kodeksu powstał w wyniku prac Komisji Kodyfikacyjnej). – Uznaliśmy, że to godne, by obchody Dnia Prokuratury łączyły ze sobą dwa punkty – ciężką pracę prokuratury i pamięć o wielkim dziele polskiej nauki prawa, jakim był kodeks Makarewicza – powiedział minister Ziobro.

– Sprawna i skuteczna prokuratura ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa prawa i dla bezpieczeństwa obywateli – podkreślił prokurator generalny.

Polacy doceniają działalność prokuratury

Powołując się na wyniki badań CBOS, Zbigniew Ziobro wskazał, że "w 2015 r. zaledwie 66 proc. Polaków mówiło, że czuje się w Polsce bezpiecznie. Dzisiaj mówi to 81 proc. Polaków. To dowód najwyższego zaufania do pracy polskiej prokuratury, ale też do innych służb, z którymi prokuratura współpracuje".

Szef MSZ przypomniał, że prokuratura zyskała dodatkowe narzędzia: – Podstawa prawna umożliwiająca ściganie mafii VAT-owskich została stworzona w prokuraturze i wprowadzona do porządku prawnego dzięki pracy prokuratury.

Ziobro przekazał podziękowania pracownikom polskich prokuratur: –Chciałbym skierować słowa podziękowania do wszystkich bez wyjątku, którzy składają się na polską prokuraturę. Począwszy od prokuratorów, poprzez asesorów, asystentów prokuratorskich, pracowników administracji i pozostałych pracowników. To państwa praca wspólna, często z pasją, zaangażowaniem, poświęceniem czasu prywatnego, a czasem nawet z narażeniem własnego bezpieczeństwa, przyczynia się do sukcesów, które odnosicie.

