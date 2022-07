Gowin: W demokratycznym państwie nie wolno stosować siły

Podczas niedawnej konwencji PO w Radomiu, szef tej partii Donald Tusk zapowiedział, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Adama Glapińskiego z NBP". Były premier stwierdził, że jego formacja po wyborach nie będzie czekać nawet miesiąca. Te słowa wywołały falę oburzenia i krytyki. W podobnym tonie wypowiedział się też wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

– Siły w demokratycznym państwie stosować nie wolno. Ja należę do tych, którzy uważają, że jeżeli zmieniać pozostałości rządów PiS-u, a wiele rzeczy trzeba zmienić, to należy stosować metody zgodne z prawem, metody ustawowe, co ma na myśli Donald Tusk proszę pytać jego i jego współpracowników – powiedział pytany o tę kwestię Jarosław Gowin. Lider Porozumienia był gościem TVN24.

– Na pewno w przyszłej kadencji trzeba wyjaśnić wątpliwości prawne tego, czy Adam Glapiński mógł być wybrany na następną kadencję – zaznaczył.

– Te wszystkie działania i wypowiedzi pana prezesa dyskwalifikują go od strony zawodowej, po prostu profesjonalnie nie jest przygotowany do tego stanowiska. Czy go dyskwalifikują w innym, prawnym sensie to jest osoba sprawa – dodał szef Porozumienia.

Gowin krytykuje KNF

Były wicepremier zrecenzował też działania ws. walki z inflacją. – Tych działań jest za mało, są oczywiście pewne inicjatywy legislacyjne, ale wydaje mi się, że np. można by było zrealizować coś postulatem mojej partii, Porozumienia w walce z inflacją. Mianowicie Komisja Nadzoru Finansowego powinna wydać takie oficjalne rekomendacje dla banków, aby poziom oprocentowania kredytów, coś, co jest dramatem dla dziesiątków, a nawet setek tysięcy zwłaszcza młodych rodzin, aby ten poziom oprocentowania był nie wyższy niż 3 punkty procentowe w stosunku do oprocentowania naszych oszczędności. To jest jednak sytuacja bardzo bulwersująca, że oprocentowanie kredytów szybuje w powietrze w górę, natomiast oprocentowanie oszczędności dalej jest na minimalnym poziomie – ocenił Gowin.

