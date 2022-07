Zełenski: W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania

Prezydent Ukrainy skierował w poniedziałek do Rady Najwyższej projekt ustawy o nazwie "O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy".

Komentując ten krok w wieczornej odezwie do narodu, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że "jest to odpowiedź na ustawę, którą wiosną przyjęło państwo polskie w interesach ukraińskich obywateli".

– Między innymi proponuję dać naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu na Ukrainie przez 18 miesięcy, prawo do pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, nauki na naszych uczelniach, korzystania z usług medycznych – powiedział przywódca Ukrainy.

Prezydent zaapelował do deputowanych o "maksymalnie sumienne" podejście do skierowanego projektu.

Najlepsze relacje od pokoleń

– Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko biorąc pod uwagę dziesięciolecia, ale życie wielu pokoleń naszych narodów. I musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach i w oparciu o zrozumienie, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem, w braterstwie" – podkreślił szef państwa ukraińskiego.

Wołodymyr Zełenski przypomniał także, że nadał w poniedziałek miastu Przemyśl honorowy tytuł Miasta-Ratownika "za niezwykle silny wkład władz miejskich, wolontariuszy, mieszkańców w pomoc naszym ludziom i naszej obronie".

Nie było przeprosin za Wołyń

Wielu spodziewało się, że w 79. rocznicę "krwawej niedzieli" przywódca Ukrainy odniesie się do zbrodni wołyńskiej. Spodziewano się przeprosin za tę tragedię, co byłoby prawdziwym przełomem w postawie Ukrainy. Tak się jednak nie stało.

"No i niestety dziś w przemówieniu Wołodymyra Zełenskiego ani słowa o Wołyniu. A mógł chociaż użyć ukraińskiego eufemizmu i symetrystycznie podejść do sprawy. Szkoda. Wieniec od prezydenta pod pomnikiem wołyńskim to trochę za mało. Może nasze władze za mało naciskały" – ocenił publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

