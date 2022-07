Prezydent: Czcimy bohaterstwo i patriotyzm mieszkańców wsi

We wtorek, 12 lipca obchodzimy ustanowiony pięć lat temu przez Sejm RP Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Rocznica upamiętnia naszych rodaków, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą brutalnych pacyfikacji i zbrodni, popełnionych przez okupantów niemieckich i sowieckich w przeszło tysiącu miejscowości na ziemiach II Rzeczypospolitej.

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy

"Łączymy się w zadumie, składając hołd zamordowanym, uwięzionym, deportowanym do łagrów i lagrów, pozbawionym własnych domów, ograbionym i zmuszanym do niewolniczej pracy. Czcimy poświęcenie, bohaterstwo i patriotyzm mieszkańców wsi polskiej, którzy powszechnie angażowali się w działalność Polski Podziemnej. Czcimy ich niezłomną wierność Ojczyźnie" – napisał prezydent w swoim przesłaniu, skierowanym do organizatorów i uczestników obchodów.

"Zasługom wsi polskich w zmaganiach o niepodległą Ojczyznę odpowiadał ogrom spadających na nie w odwecie represji. Systematycznie, czasem wielokrotnie plądrowane, wysiedlane i palone gospodarstwa i całe miejscowości znaczyły szlaki oddziałów pacyfikacyjnych. Areszty, obozy i miejsca zsyłki masowo zapełniali chłopi, oskarżeni o tajną działalność lub choćby tylko podejrzani o sprzyjanie podziemiu. Szykany dotykały całych rodzin, po których pozostawały opuszczone, skazane na zmarnowanie obejścia. Wieś ponosiła olbrzymie straty ludzkie, a jednocześnie dotkliwe straty materialne, zaprzepaszczające długoletni ciężki trud codziennej pracy, którą rolnicy budowali pomyślność własną i całego narodu" – czytamy w prezydenckim przesłaniu, udostępnionym za pomocą portalu Prezydent.pl.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest obchodzony 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji Michniowa, czyli masowych mordów na ludności cywilnej, popełnionych przez niemieckich okupantów w 1943 roku.

Święto jest uhonorowaniem patriotycznej postawy mieszkańców polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Zostało ustanowione 29 września 2017 roku, a pierwsze obchody odbyły się w roku 2018.

