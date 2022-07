Powstanie nowa partia w Sejmie? "Mówi się o posłach nie tylko Platformy. Ciekawe"

Ryszard Terlecki był dzisiaj radiowej Trójki, gdzie opowiadał o zmianach na scenie politycznej. Podczas audycji polityk przekazał, że w Sejmie coraz więcej mówi się o nowej partii.

– W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji. To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać – mówił Ryszard Terlecki.

Poseł był pytany, jak jego zdaniem nowa parta wpłynie na poparcie dla PiS. – to pytanie, jaka to byłaby partia, jak ona byłaby duża. Ilu posłów z różnych klubów by przygarnęła. Bo mówi się też o posłach nie tylko Platformy,więc ciekawe – stwierdził.

Terlecki jednocześnie zapewnił, że Zjednoczona Prawica ma w tej chwili bezpieczną większość.

Kto dostałby się do Sejmu?

Zjednoczona Prawica może obecnie liczyć na 38 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl. Na drugim miejscu tradycyjnie jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,9 proc. Z kolei na trzecim miejscu podium znalazła się Lewica z poparciem 11,8 proc. respondentów.

Kolejne miejsce należy do Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na 8,4 proc. głosów. Do Sejmu weszłaby też PSL-Koalicja Polska – 6,9 proc. Na Konfederację zagłosować chce 5,9 proc. ankietowanych.

Jeżeli wyniki sondażu przełożyć na mandaty, sytuacja wygląda następująco: PiS uzyskuje 213 mandatów (22 mniej niż w wyborach parlamentarnych z 2019 roku). Koalicja Obywatelska zyskuje 2 mandatów i ma 136 miejsc w Sejmie. Lewica może liczyć na 50 mandatów (o 1 więcej niż w 2019 roku.). Polska 2050 uzyskuje 31 posłów (w ostatnich wyborach formacja nie startowała). PSL uzyskuje 21 mandatów (o 9 mniej). Z kolei Konfederacja zdobyłaby 8 mandatów (-3).

