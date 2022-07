Kowalski: Trzeba przepędzić "Brukselczyków" i wyrzucić Timmermansa!

"Związkowcy broniący polskiego węgla organizują się. Stają w obronie suwerenności energetycznej Polski i protestują przeciwko progazowej polityce UE. Walka o niskie ceny energii i ciepła rozpoczyna się! Trzeba przepędzić Brukselczyków i wyrzucić Fransa Timmermansa i jemu podobnych" – zaalarmował Kowalski we wtorek poprzez wpis w serwisie społecznościowym Twitter.

Powrót do paliw kopalnych?

W niedawnej rozmowie z "The Guardian" Timmermans podkreślał, że jeśli europejskie społeczeństwo pogrąży się w konfliktach spowodowanych brakiem energii, to Unii Europejskiej z pewnością nie uda się osiągnąć jej ambitnych klimatycznych celów. – Z pewnością nie dotrzemy tam, gdzie musimy, jeśli brak energii doprowadzi do poważnych zakłóceń w naszych społeczeństwach – ocenił. Polityk odpowiada za Europejski Zielony Ład. Jego celem jest przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. Ład ma pomóc przetransformować UE między innymi w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w której wzrost gospodarczy nie będzie zależny od zużywania zasobów.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przekonywał też, iż fakt, że ludzie będą cierpieć z zimna w żaden sposób nie przełoży się na poprawę klimatu. – Jestem w polityce wystarczająco długo, ponad 30 lat, aby zrozumieć, że ludzie najbardziej martwią się o problemy bezpośrednio ich dotyczące, a nie długoterminowy kryzys – powiedział. I przekonywa, że przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin używa wszystkich środków, jakimi dysponuje, aby wywołać konflikty w Europie, więc "musimy przygotować się na bardzo trudny okres”. Holender zwrócił uwagę na to, że trzeba będzie powrócić do używania węgla.

