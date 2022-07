Kumoch: Szacunek jest podstawą dyplomacji

"Nowy Ambasador Izraela Yacov Livne zaczyna oficjalną misję w Polsce od odwiedzenia pomnika Powstania Warszawskiego. Nowy Ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych od uklęknięcia przed pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. Szacunek był, jest i będzie podstawą dyplomacji!" – wskazał prezydencki minister na Twitterze.

W przypadku ambasadora Ukrainy, wziął on udział w poniedziałkowych obchodach 79. rocznicy "krwawej niedzieli". Zvarych złożył wieniec przed pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej na Skwrze Wołyńskim. Po raz pierwszy przedstawiciel państwa ukraińskiego w Polsce wykonał taki gest, co jest odczytywane jako przełom.

Nowy etap relacji Polska-Izrael? Prezydent Duda: Pierwszy krok wykonany

Z kolei nowy rozdział w relacjach z Izraelem ogłosił prezydent. – Czas wrócić do normalnych relacji polsko-izraelskich – podkreśla Andrzej Duda, informując o rozmowie z przywódcą Izraela Isaakiem Herzogiem. Jak poinformował na Twitterze Andrzej Duda, w rozmowie z prezydentem Izraela politycy "zgodzili się, że czas wrócić do normalnych relacji polsko-izraelskich".

"Pierwszy krok wykonany. Ambasador Yacov Livne złożył dziś listy uwierzytelniające" – dodał polski przywódca.

Duda podał także we wpisie, że prezydent Isaac Herzog poprosił go o przywrócenie ambasadora RP w Izraelu. "Liczę, że wkrótce do tego dojdzie" – stwierdził polski polityk.

Kontakty na linii Jerozolima-Warszawa

Kwestia nominacji dla nowego ambasadora Polski w Izraelu była także jednym z tematów omawianych w ubiegłym tygodniu przez prezydentów Polski i Izraela.

Podczas rozmowy, która odbyła się 4 lipca, potwierdzono, że „stosunki między obydwoma krajami zostaną przywrócone na właściwe tory”. Duda i Herzog wyrazili nadzieję, że „wszelkie kwestie w relacjach dwustronnych będą w przyszłości rozwiązywane poprzez szczery i otwarty dialog, w duchu wzajemnego szacunku”.

Czytaj też:

Kaczyński: Niemcy wypłacili odszkodowania 70 państwom, a Polsce nie. Nie odpuścimy