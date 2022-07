Prezes PiS odwiedził we wtorek Grójec. Podczas spotkania z mieszkańcami i działaczami poruszył m.in. kwestię reparacji wojennych od Niemiec. – Nie wolno ustąpić różnego rodzaju szantażom, to jest w interesie Polski, w interesie Europy, a także w interesie świata. Tylko ludzie zdegradowani moralnie mogą mówić coś innego. Trzeba się otrząsnąć z kompleksów i wyciągnąć wnioski. Niemcy się ciągle z nami nie rozliczyli – również moralnie, bo puszczono to wszystko, co się działo w zapomnienie – powiedział szef partii rządzącej.

Kaczyński przypomniał: – Niemcy wypłacili odszkodowania 70 państwom, ale nie Polsce – my tego nie odpuścimy. To jest temat, który postanowiłem podnieść tutaj, bo nas słyszą, także w pewnych stolicach.

Sikorski: To psuje nasze relacje

Do tych słów odniósł się na antenie Polsat News Radosław Sikorski.

– Kaczyński szczuje na Niemców. Stwarza obietnicę, że są szanse na reparacje wojenne. Nie ma i nie będzie, ale oczywiście to psuje stosunki polsko-niemieckie. Gdyśmy byli w grupie Weimarskiej, tak jak byliśmy podczas Euromajdanu, to moglibyśmy razem z Niemcami i Francją zarządzać tą reakcją Unii Europejskiej na wojnę w Ukrainie, a tak reparacji nie będzie i wpływów też nie ma – stwierdził były szef MSZ.

Dalej polityk PO mówił o zaangażowaniu Berlina w pomoc Ukrainie: – Niemcy chyba mogliby dać więcej, bo na Niemcy nikt się nie zasadza. Na przykład ani Polska, ani Francja. Swego czasu dali nam całą brygadę czołgów Leopard, więc nie rozumiem, dlaczego nie mogliby tego samego, czy czegoś podobnego zrobić wobec Ukrainy.

