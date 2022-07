Walka z inflacją. Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycje PSL

W Polsce inflacja bije rekordy. Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). By niwelować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc.

Rosnące ceny wykorzystuje opozycja krytykując rząd oraz Narodowy Bank Polski. W środę prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił propozycje jego ugrupowania dotyczące możliwości ograniczenia negatywnych skutków wysokiej inflacji.

Cele główne PSL

Kosiniak-Kamysz zaczął od przedstawienia 4 "celów głównych" jego partii dotyczących podstawowych i najbardziej palących problemów Polaków. Polityk wymienił tutaj inflację, inwestycje, tanie żywność oraz energię.

– Po pierwsze niska inflacja, po drugie więcej inwestycji, po trzecie tańsza żywność, po czwarte tania energia. To są 4 sprawy, które dzisiaj najbardziej frapują Polaków, bo są często takie tematy zastępcze wrzucane przez różnego rodzaju formacje, ale tak naprawdę to są tematy najważniejsze. Jak walczyć z inflacją, od tego zacznę – powiedział polityk na antenie poranka "Siódma9".

Zdaniem lidera ludowców, z inflacją należy "walczyć dwutorowo". Po pierwsze poprzez zwiększenie inwestycji oraz odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy Co jeszcze proponuje PSL?

– Uspokoić otoczenie prawne, wyprowadzić na prostą wymiar sprawiedliwości. Ściągnąć pieniądze z rynku, już przechodzimy do takich bezpośrednich działań, związanych choćby z likwidacją podatku Belki, z obligacjami oprocentowanymi na 15 proc. – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

PSL chce także ulżyć kredytobiorcom, czyli wprowadzić zerową marżę od kredytu, a dla przedsiębiorców proponuje dobrowolny ZUS.

– To jest ten pakiet rozwiązań tylko i wyłącznie o charakterze fiskalnym, gospodarczym, do tego dołożymy te dwa komponenty żywnościowe i energetyczne, to jest wtedy też szansa na uspokojenie cen energii, które bardzo mocno wpływają na ceny innych towarów – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

