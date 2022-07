"Wstrząsnął całą obecną sytuacją polityczną". Morawiecki o działaniach Putina

Podczas Konwentu Samorządowego w Chorzowie premier Morawiecki stwierdził, że żyjemy w czasach przełomu, gdyż to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, niewątpliwie będzie wyznaczało "ramy geopolityczne, polityczne, strategiczne" na najbliższe dekady.

– Nasze wyzwania związane z suwerennością naszego bezpośredniego sąsiada stabilnością, bezpieczeństwem, z przywróceniem pokoju w tej części świata i Europy, to kwestie najwyższej wagi, ale tematy, które dzisiaj spędzają sen z powiek wszystkim politykom, przynajmniej w tej części świata, ale również obywatelom, wiążą się z głębokim przełomem, który ze względu na tę wojnę, jest jeszcze lepiej widoczny niż do tej pory. To przełom, jaki wiąże się ze zmianami przemysłowymi, gospodarczymi i społecznymi – mówił szef rządu.

Szaleje inflacja

Polityk kontynuował, że ceny surowców przekładają się na rekordowe ceny towarów, usług, czyli na inflację, a zatem na rekordowy wzrost cen. Premier stwierdził, że myśli o tym, "co będzie pojutrze" i dlatego decyduje się na kontynuację programów gospodarczych i społecznych.

– Dziś nasza zależność od środków unijnych jest mniejsza, niż była 5, 10 czy 15 lat temu, ale te środki unijne, szeroko rozumiane z funduszy spójności, strukturalnych, z umowy partnerstwa, KPO czy polityki rolnej, wszystkie one razem składają się na środki zewnętrzne, które ze względu na dysparytet rozwoju, będą wspierały rozwój gospodarczy Polski – mówił dalej.

Premier przekonywał następnie, że zatwierdzenie wielomiesięcznych negocjacji umowy partnerstwa z UE, jest "pewnym przełomem pozytywnym", który wiąże się z "przełomem geopolitycznym".

Kryzys gospodarczy

W Polsce inflacja bije rekordy. Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). By niwelować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc.

Opozycja krytykują rząd oraz Narodowy Bank Polski za obecny kryzys gospdoarczy. W środę prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił propozycje jego ugrupowania dotyczące możliwości ograniczenia negatywnych skutków wysokiej inflacji.

