Co z dalej reparacjami? Premier: Od 3-4 lat przygotowujemy kompleksowy raport

Prezes PiS odwiedził we wtorek Grójec. Podczas spotkania z mieszkańcami i działaczami poruszył m.in. kwestię reparacji wojennych od Niemiec.

– Nie wolno ustąpić różnego rodzaju szantażom, to jest w interesie Polski, w interesie Europy, a także w interesie świata. Tylko ludzie zdegradowani moralnie mogą mówić coś innego. Trzeba się otrząsnąć z kompleksów i wyciągnąć wnioski. Niemcy się ciągle z nami nie rozliczyli – również moralnie, bo puszczono to wszystko, co się działo w zapomnienie – powiedział szef partii rządzącej.

Kaczyński przypomniał: – Niemcy wypłacili odszkodowania 70 państwom, ale nie Polsce – my tego nie odpuścimy. To jest temat, który postanowiłem podnieść tutaj, bo nas słyszą, także w pewnych stolicach.

"Kompleksowy raport" PiS

Ten temat poruszył w środę premier Morawiecki podczas konferencji prasowej w Boronowie.

– Od 3-4 lat przygotowujemy bardzo kompleksowy raport, który ma pokazać zakres nie tylko zbrodni wojennych, których Niemcy się dopuścili, ale także zniszczeń, bo faktem jest, że Polska która była wśród krajów, które zdecydowanie najmocniej ucierpiały w wyniku II wojny światowej praktycznie otrzymała śladowe, mogę tak powiedzieć z całą odpowiedzialnością, śladowe, minimalne środki jako odszkodowanie. Trudno to nawet nazwać odszkodowaniem – mówił szef rządu.

Premier dodał, że przygotowany został 3-tomowy raport, którego tłumaczenie na kilka języków jest obecnie w fazie końcowej.

– Chcemy, żeby świat się zapoznał z tym raportem, pokażemy także całą dokumentację zdjęciową, a także źródła historyczne, jak również bardzo dokładną kalkulację opartą o naukowe ze wszech miar sprawdzone ścieżki rozumowania, przeliczające ówczesne straty na dzisiejsze środki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

