Szrot o aspiracjach Mołdawii: Wymierny efekt wsparcia Polski

Wizyta Mai Sandu to pierwsza podróż mołdawskiego przywódcy do Warszawy po tym, jak Mołdawia uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej.

Aspiracje Mołdawian skomentował w czwartek na antenie Polskiego Radia 24 szef gabinetu prezydenta RP. – Status kandydacki do UE, ta wielka sprawa dla Mołdawii jest wymiernym efektem wsparcia Polski i pana prezydenta Andrzeja Dudy. (...) Mołdawia nigdy nie ukrywała prozachodnich, europejskich aspiracji – stwierdził Paweł Szrot.

Sytuacja Mołdawii

Zdaniem Szrota, "Mołdawię trzeba wspierać dalej, bo jej sytuacja jest bardzo trudna". Polityk wskazał przy tym na kwestie bezpieczeństwa i ocenił, że "nie jest to kraj przygotowany na agresję rosyjską". Przypomniał także, iż "były sygnały", że agresja nastąpi. I zauważył, że "różne, bardzo niepokojące rzeczy działy się w samozwańczej republice Naddniestrza".

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy uważa, iż działania dotyczące Mołdawii "trzeba kontynuować". – Polska, w tym pan prezydent Andrzej Duda, już wsparła Mołdawię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Na miarę naszych możliwości dalej powinniśmy ten kraj wspierać, pod każdym względem – mówił.

Działania Polski

Polskie władze angażują się w działania pomocowe dla Ukrainy w trakcie wojny z Rosją. Ostatnio sytuacja związana z rosyjską agresją zbrojną na ukraińskie terytorium państwowe była jednym z głównych tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego ze specjalnym wysłannikiem przywódcy USA Joe Bidena – Johnem Kerry'm.

Spotkania polityków dotyczyły również niedawnego szczytu NATO w Madrycie, którego głównym zagadnieniem też była odpowiedź na agresywne działania Rosji. W ramach wydarzenia w stolicy Hiszpanii podjęto m.in. decyzję o stałym stacjonowaniu żołnierzy USA w Polsce.

