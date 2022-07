Polityk Konfederacji: Mamy już prawie kompletny plan rządu na zimę

Prezes Rady Ministrów ogłosił zmiany w programie "Czyste powietrze". Chodzi dokładnie o "Czyste powietrze Plus", które ruszy w najbliższy piątek i pozwoli prefinansować inwestycje w termomodernizację domu, a także wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Jednocześnie polityk przekonywał, iż ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym.

Mentzen komentuje

– To na pewno będzie trudna jesień, trudna zima. Władimir Putin się o to postarał. Cała Europa dzisiaj zdała sobie z tego sprawę, a Niemcy i Austriacy zdali sobie podwójnie sprawę, jak błędną politykę prowadzili przez lata – politykę uzależnienia się od Rosji. My się uniezależniliśmy od Rosji, ale – niestety – wysokie ceny surowców dotykają także nas – wskazywał ostatnio Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował do polskich obywateli o ocieplenie domów przed sezonem grzewczym.

W czwartek na portalu społecznościowym Twitter sprawę skomentował ekonomista – dr Sławomir Mentzen. "Czyli mamy już prawie kompletny plan rządu na zimę" – napisał członek partii KORWiN oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość. "Polacy mają ocieplić teraz mieszkania, zbierać chrust, mniej jeść i zaciskać zęby" – oznajmił.

twitter

Wojna na Ukrainie

Wcześniej Sławomir Mentzen oceniał sytuację związaną z wojną na Ukrainie. Zapytany w jednym z programów telewizyjnych, co jest w interesie Polski, odparł, że wygrana Ukraińców.

– W interesie Polski jest to, żeby ta wojna jak najszybciej zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Jest to zupełnie oczywiste, nie możemy dopuścić do sytuacji, żeby wojska rosyjskie stanęły koło Przemyśla – stwierdził polityk. – Powinno nam bardzo zależeć na tym, żeby Ukraińcy tę wojnę wygrali – dodał.

