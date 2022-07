Wojna na Ukrainie. CNN: Pojawił się nowy i bardzo istotny czynnik

Amerykańska stacja zauważa, że w trwającym na Ukrainie konflikcie pojawił się nowy i potencjalnie bardzo istotny czynnik. To zdolność Ukraińców do wykorzystania zachodnich systemów rakietowych do precyzyjnego uderzania w rosyjskie cele.

W minionym tygodniu na kilku okupowanych obszarach Ukrainy w regionach Doniecka, Ługańska, Zaporoża i Chersonia doszło do ogromnych eksplozji. Dostępne dowody pochodzące ze zdjęć satelitarnych i opinii zachodnich analityków, wskazują, że zniszczeniu uległy składy rosyjskiej amunicji. Uderzenia były niezwykle precyzyjne i niszczycielskie. Jak zauważa CNN, to efekt doskonałego wykorzystania przez ukraińską armię zachodnich systemów rakietowych, w tym systemu HIMARS dostarczonego przez Stany Zjednoczone. Nowa broń w ukraińskim arsenale Od miesięcy ukraińskie wojsko domagało się od zachodnich sojuszników precyzyjnej artylerii dalekiego zasięgu i systemów rakietowych. Teraz, kiedy żądania Kijowa zostały spełnione, ukraińscy żołnierze rozmieszczają nową broń zarówno na południu, jak i na wschodzie kraju. I używają jej z bardzo dobrymi rezultatami. Ukraińskie wojsko nie zdradza wielu szczegółów, ale Vadim Denysenko, wysoki rangą urzędnik w MSW, powiedział w środę, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni „przede wszystkim dzięki broni, którą otrzymała Ukraina, udało nam się zniszczyć około dwudziestu rosyjskich magazynów z bronią i zapasami paliwa i smarów. To z pewnością wpłynie na intensywność ostrzału przeprowadzanego przez Rosjan". Najlepszy w swojej klasie jest dostarczany przez USA system wielokrotnego startu rakietowego HIMARS, ale Ukraińcy otrzymali również haubice M777 z USA i Kanady oraz haubice dalekiego zasięgu Caesar z Francji. Ponadto Wielka Brytania zobowiązała się do dostarczenia systemów rakietowych wielokrotnego startu M270 (MLRS), które są potężniejsze niż HIMARS, ale nie jest jasne, kiedy ukraińska armia ukończy szkolenie w zakresie tego systemu i go wdroży. Rosjanie zdezorientowani CNN sytuacje Phillipsa O'Briena, profesora studiów strategicznych na Uniwersytecie St. Andrews, który powiedział, że uderzneie w Nowej Kachowce ujawniło "rzeczywiste problemy, z którymi borykają się Rosjanie”. "Rosjanie zostawili śmiesznie łatwy do zlokalizowania główny skład zaopatrzenia dokładnie tam, gdzie ktoś spodziewałby się go znaleźć. Albo Rosjanie nie są w stanie zareagować z powodu awarii dowództwa albo nie mogą faktycznie przenieść składów, ponieważ brakuje im ruchu drogowego" – napisał O'Brien na Twitterze. Jeden z ukraińskich urzędników zasugerował, że celowanie w magazyn było łatwe. Serhiy Khlan, członek rady regionalnej Chersoniu, napisał na Facebooku: „W Nowej Kachowce minus jeden rosyjski skład amunicji. Przywieźli, zgromadzili, a teraz mają fajerwerki w nocy”. Konieczna pomoc Zachodu Jednak utrzymanie przez Ukraińców takiego tempa uderzeń wymaga niezakłóconych dostaw amunicji z Zachodu. Ukraińskie wojsko w ciągu kilku miesięcy przechodzi od organizacji w dużej mierze opartej na systemach artyleryjskich i rakietowych z czasów sowieckich – z niewystarczającą amunicją – do precyzyjnej broni zachodniej z odpowiednią ilością amunicji. Nie wiadomo również, czy któryś z nielicznych dotychczas wysłanych HIMARS-ów został zniszczony przez Rosjan. Ukraińskie ministerstwa wojska i obrony unikają podawania szczegółów dotyczących ich rozmieszczenia. Jednak urzędnicy amerykańscy są pewni, że celność tej broni – jak również inne celne systemy dalekiego zasięgu – będą stopniowo zmieniać obraz pola bitwy. Czytaj też:

"Wiemy to z podsłuchów". Zełenski mówi o rosyjskiej armiiCzytaj też:

"Widzieliśmy, co robi Putin". Biden chwali CIACzytaj też:

Zełenski: To znacznie zmniejsza potencjał ofensywny armii rosyjskiej