Wakacje kredytowe. Premier: Jak zapowiadamy - tak robimy!

"Jak zapowiadamy – tak robimy! Rządowa ustawa o wakacjach kredytowych, której celem jest pomoc milionom polskich rodzin w walce z inflacją i ulga w spłacie rosnących rat kredytów – błyskawicznie wchodzi w fazę realizacji" – napisał na Facebooku premier Morawiecki.

"W 2022 i 2023 roku zapewnimy Polakom możliwość zawieszenia aż 8 rat kredytu, a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców da możliwość dopłaty aż do 2000 zł przez 36 miesięcy (łącznie – aż 72 000 zł) rodzinom w najtrudniejszej sytuacji" – przypomina szef rząd.

Premier podkreśla, że "to solidarność finansowa na trudne czasy". Mateusz Morawiecki podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za szybkie podpisanie ustawy.

Prezydent: Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. – To nie była łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania banków. Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, ale chcę podkreślić, że ten projekt znalazł poparcie zdecydowanej większości, został przegłosowany prawie jednogłośnie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych. – Przy czym uwaga, dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, udzielonych w złotym polskim. Mechanizm jest następujący, otóż od 1 sierpnia do końca sierpnia, a następnie od 1 września do końca września następuje pierwszy okres dwóch miesięcy, kiedy można uzyskać to czasowe zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych, a następnie od 1 października do końca roku przez kolejne dwa miesiące, czyli do końca grudnia, można uzyskać drugi dwumiesięczny okres zawieszenia, obowiązujący w tym półroczu 2022 roku – mówił.

