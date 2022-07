Przyłębska: "Odkucie" mnie od stanowiska to byłaby anarchia

Julia Przyłębska była gościem Telewizji Republika. Została zapytana o doniesienia ws. złożenia do prokuratury przez prezesa NBP Adama Glapińskiego zawiadomienia wobec liderów PO: Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka. Chodzi o "groźby karalne i próbę wymuszenia decyzji" – słowami o "usunięciu siła kierownictwa NBP" i podobne wypowiedzi pod adresem niej samej.

– Niestety, pan przewodniczący Donald Tusk groził mi, że jeżeli nie będę chciała odejść z TK, to jakoś mnie "odśrubuje" czy nie wiem co ze mną zrobią. Powtarzam: mam 9-letnią kadencję sędziego Trybunału, to jest kadencja konstytucyjna – stwierdziła prezes TK, odnosząc się do słów lidera PO Donalda Tuska, który w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zapowiadał przywrócenie stanu sądownictwa sprzed reformy PiS. Zapytany: "Jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co?" odparł: "To trzeba odkuć. Po prostu".

Julia Przyłębska powiedziała, że "od wielu lat jest poddawana ciągłemu atakowi". – Ja, moja rodzina i również Trybunał Konstytucyjny – podkreśliła.

"Problemy z rozumieniem demokracji"

– Myślę, że tu jest problem związany ze rozumieniem demokracji i byciem demokratą. Demokracja polega na tym, że są wybory, większość wygrywa, formuje rząd i tak dalej. Jeśli ktoś ma z tym problem, to szuka jakichś innych metod, by dojść do władzy – mówiła Przyłębska. Podkreśliła, że nie wyobraża sobie, iż mogłaby zostać "odkuta ze stanowiska". – To byłaby anarchia – oceniła.

Przyłębska pytana była również o tzw. aferę mailową. – Z nikim nie omawiam orzeczeń, z żadnymi politykami; po drugie – gdyby nawet treść tego maila była prawdziwa, to zawiera on informacje, które są dostępne – zapewniła prezes Trybunału Konstytucyjnego na antenie Telewizji Republika.

