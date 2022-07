Polska w UE. Prof. Krasnodębski: Za pieniędzmi idą też zobowiązania

W najnowszym raporcie na temat praworządności obejmującym okres od lipca 2021 r., w tym w jego 27 rozdziałach poświęconych poszczególnym krajom, Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla państw członkowskich w czterech obszarach (system wymiaru sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów, instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi).

Praworządność to tylko instrument pozwalający Komisji Europejskiej wywierać presję na rządy państw członkowskich w celu zwiększania swoich kompetencji - uważa prof. Krasnodębski. Europoseł w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 dzielił się swoimi opiniami na temat działań KE.

– Nasze Ministerstwo Sprawiedliwości, politycy i europosłowie wskazują, że w innych krajach jest to inaczej zorganizowane, a związki między polityką a wymiarem sprawiedliwości są nawet bliższe. Jednak są to argumenty, które nie oddziałują, przynajmniej na tych dwoje komisarzy, panią Jourovą i pana Reyndersa – powiedział. Polityk przyznaje, że "trochę inne stanowisko widzieliśmy u przewodniczącej Komisji, pani von der Leyen, która szukała jakiegoś porozumienia". Mimo to, "powoływanie się na kompetencje i traktaty straciło jakąkolwiek moc przekonywania".

Krasnodębski ocenia, że w kwestii uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy "gra będzie trwała do końca". Polityk nie spodziewa się, aby pieniądze ostatecznie zostały Polsce wypłacone.

– Nie spodziewam się, żeby pieniądze rzeczywiście do Polski popłynęły, takim strumieniem, który miałby znaczenie. Za tymi pieniędzmi idą też zobowiązania, oprócz kamieni milowych i praworządności, także inne. Część z nich jest sensowna, ale jest nam narzucona – powiedział.

UE rośnie w siłę

Europoseł wskazywał także, że wielki program odbudowy po pandemii, którego częścią jest KPO, jedynie wzmocni Komisję Europejską.

– To sprawdzenie, monitorowanie, ingerowanie bardzo mocno w życie gospodarcze krajów członkowskich. Tzw. praworządność jest tu doskonałym instrumentem, by tę ingerencję w sprawy polskie podtrzymywać, niezależnie od tego, jak oceniamy naszą reformę sądownictwa. Ja nie oceniam jej entuzjastycznie – powiedział polityk.

