Polsce zabraknie węgla? Sobolewski: Jedna rzecz jest ważna i trzeba o tym mówić

Państwa europejskiej obawiają się, że z powodu wojny na Ukrainie oraz wrogich działań Kremla, nadchodząca zima może być niezwykle ciężka dla społeczeństw ich krajów. Już na początku czerwca Faith Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, ostrzegał, że "Europa może być zmuszona do racjonowania dostaw energii, jeśli wydajność się nie poprawi, a popyt nie osłabnie".

Niemiecki rząd od kilku tygodni przygotowuje tamtejsze społeczeństwo na zimowy kryzys. Kanclerz Olaf Scholz już dwukrotnie zabrał głos w tej sprawie i ostrzegał przed rosnącymi cenami żywności oraz możliwymi przerwami w dostawie prądu i gazu.

Sobolewski: W Polsce nie zbraknie węgla

Czy w Polsce możemy obawiać się podobnej sytuacji? Krzysztof Sobolewski uspokaja, że nie grożą nam przerwy w dostawie energii. Prądu i gazu nie zabraknie nikomu. Podobnie ma być również z węglem.

– Nie ma w tej chwili obawy, że będzie reglamentacja prądu czy gazu. Nie sądzę, abyśmy w tej chwili byli na takim etapie, że trzeba społeczeństwo przygotowywać na czarne scenariusze. Jest trudna sytuacja i o tym mówimy, ale nie jest to sytuacja z czarnych scenariuszy jeszcze i mam nadzieję, że taka nie będzie. Robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić – stwierdził sekretarz generalny PiS w "Kwadransie politycznym” TVP1.

Z informacji Sobolewskiego wynika, że tej zimy Polakom nie zabraknie węgla. Zwrócił jednak uwagę na "jedną ważną rzecz", a mianowicie na równomierne rozłożenie popytu w czasie.

– Jedna rzecz jest ważna i trzeba o tym mówić. Jeśli w jednym momencie, czyli w sierpniu, wszyscy będą chcieli zaopatrzyć się w ten węgiel, to rzeczywiście może być w tym momencie problem, żeby wszyscy mogli go kupić, tyle ile będą chcieli. Nie będzie reglamentacji, natomiast będzie problem, bo w tej chwili jest węgiel sprowadzany, musimy sprowadzać, zwiększamy wydobycie, musimy sprowadzić też węgiel zza granicy – wyjaśnił polityk.

Mamy zapasy gazu

Sobolewski podkreślił, że obecne krajowe wydobycie węgla jest zbyt małe, aby zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorców. Dodał jednak, że we wrześniu i październiku otwarta zostanie możliwość kupna tego surowca, w związku z czym rynek zostanie nasycony. Co do gazu, to Polska, według, polityka PiS, ma odpowiednie zapasy.

– Chcę od razu zapewnić, że co do gazu mamy i zabezpieczone zapasy magazynowe gazu, które w zupełności nam wystarczą na pokrycie krajowego zapotrzebowania i nie ma obawy o jakąś reglamentację czy ograniczanie dostaw – powiedział.

