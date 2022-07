Błaszczak rozmawiał z generałami. Wśród tematów domena kosmiczna

Minister obrony narodowej rozmawiał z dowódcą U.S. Space Command Jamesem Dickinsonem. Omówiono między innymi efekty prac polsko-amerykańskiej grupy roboczej do spraw przestrzeni kosmicznej.

"Rozwijamy polskie zdolności w domenie kosmicznej. Wkrótce pozyskamy satelity" – napisał Błaszczak na portalu społecznościowym Twitter. "Współpraca sojusznicza w tym obszarze jest kluczowa" – stwierdził.

twitter

Kompas Strategiczny UE

Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o odbytym spotkaniu wicepremiera Mariusza Błaszczaka z przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej gen. Robertem Briegerem.

"Rozmowa dotyczyła agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wdrażania Kompasu Strategicznego UE, który jest planem działania na rzecz wzmocnienia unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony" – przekazano.

twitter

"Niemcy zbudowały siłę Putina"

Mariusz Błaszczak jest osobą zaangażowaną w działania polskich władz dotyczących wsparcia dla walczących z Rosją Ukraińców. Szef MON był w tym tygodniu z wizytą na Ukrainie. Jak podał, wartość pomocy przekazanej państwu ukraińskiemu przez Polskę to 1,7 mld dolarów. Pod tym względem nasz kraj jest w czołówce krajów, które pomagają Ukraińcom.

Natomiast w ostatni czwartek w jednym z programów telewizyjnych wicepremier do spraw bezpieczeństwa mówił, iż "każdy, kto obserwuje to, co działo się przez laty, nie ma wątpliwości, że Putin nie byłby na tyle silny, żeby zaatakować inne państwa, gdyby jego siła nie została zbudowana przez Niemcy, przez euro, które Niemcy płacili za dostawę surowców". Polityk dodał, że chodzi mu przy tym o projekt Nord Stream. Podkreślił także, że "jeśli polityka Niemiec wobec Rosji się zmieniła, to tylko w deklaracjach", z kolei "Niemcy wspierają Ukrainę symbolicznie".

Czytaj też:

Reznikow: Kraje z większymi budżetami nie pomagają nam tak, jak PolskaCzytaj też:

Granica z Białorusią. Błaszczak: W mniejszej skali, ale ataki trwają