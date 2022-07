Schetyna założy nową partię? Poseł KO komentuje

Jakiś czas temu o możliwości powstania nowej formacji politycznej mówił szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

– W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji. To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać – oznajmił w mediach wicemarszałek Sejmu.

Poncyljusz w partii Schetyny?

W piątek na antenie Polskiego Radia 24 do politycznych pogłosek odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz. Polityk stwierdził, że z Grzegorzem Schetyną widuje się bardzo często na posiedzeniach Sejmu, jednak sam nigdy nie dostał propozycji przejścia do nowej formacji. Jak podkreślił, nic w tej sprawie nie wie. – Myślę, że Grzegorz Schetyna na tyle ściśle jest związany z Platformą Obywatelską, przez tyle lat – on ją zakładał, był jej szefem – że dziś jego odejście z PO byłoby trochę zaprzeczeniem czy też zakwestionowaniem tej całej historii, która wiąże go z Platformą – powiedział.

Parlamentarzysta zaznaczył, że trudno wyobrazić sobie tego typu woltę, skoro Schetyna – jako szef PO – budował najpierw Koalicję Europejską, a potem Koalicję Obywatelską. – On raczej zawsze był zwolennikiem przygarniania ludzi do jednego organizmu, a nie dzielenia się – stwierdził Paweł Poncyljusz. – Zazwyczaj takie łączenie przez dzielenie nie daje efektów zamierzonych – dodał.

Kuluary sejmowe

W kuluarach sejmowych od dłuższego czasu miało się mówić o nowej partii Grzegorza Schetyny, Pawła Poncyljusza i Pawła Kowala. Ostatnio także sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski przyznał, iż słyszał pogłoski o rozpadzie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.

– W kuluarach sejmowych dużo bywa czasami plotek i dużo informacji, które zazwyczaj się nie sprawdzają, ale czasami, jak to mówią, w każdej plotce jest cząstka prawdy – mówił.

Czytaj też:

Michalkiewicz: PO realizuje niemiecki program obezwładniania PolskiCzytaj też:

Kto będzie rządził Polską? Oto, jak chcą głosować Polacy