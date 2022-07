Lekarzu, lecz się sam

Autor „Raportu na dziś” tak się przejął „pojawiającymi się głosami”, że zaproszonego do studia eksperta, Marcina Fatalskiego, amerykanistę z UJ, zapytał: „Czy rzeczywiście to orzeczenie może prowadzić do tak dramatycznych rozwiązań?”, więc – czy prenatalna ochrona życia doprowadzi do zakazu (i pewnie rozwiązania) małżeństw białych i czarnych Amerykanów.