I ten właśnie mężczyzna postanowił, iż może decydować w imieniu waginoosób o ich ciałach. Otósh prezydent Litwy czy tam Łotwy popiera obowiązkową służbę wojskową zarówno dla „kobiet”, jak i dla „mężczyzn”. Of kors w tej boomerskiej propozycji nie pochylono się nad losem przedstawicieli pozostałych płci, zakładając, iż istnieją tylko dwie. W każdym razie: obowiązkowa służba wojskowa, wojna, wojskowość, militaria i całe to zafascynowanie bronią i przemocą to wytwory toksycznej męskości i my w imieniu litewskich/łotewskich kobiet mówimy stanowcze: NIE DLA! Jeśli mężczyźni chcą się bawić w wojnę i żołnierzyków, to bardzo prosimy – ich sprawa…