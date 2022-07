Prezes PiS: Zdołamy dokonać rzeczy, która mogła wydawać się niemożliwa

Piątkowa wizyta Kaczyńskiego w Płocku to kolejne ze spotkań z mieszkańcami regionu oraz działaczami Prawa i Sprawiedliwości.

W swoim przemówieniu lider formacji rządzącej mówił głównie o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy. Zwrócił przy tym uwagę na "ogromny postęp cywilizacyjny, który widać, gdy jedzie się przez Polskę".

Dokonania rządu PiS

– Po siedmiu latach, licząc ten rok, będziemy o 30 proc. bogatsi. Przede wszystkim zdołamy dokonać rzeczy, która mogła wydawać się niemożliwa – zwiększymy w ciągu lat naszej władzy dochody państwa o 828 mld złotych – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Dokonamy tego wszystkiego nie podnosząc podatku, tylko podatki obniżając – dodał.

– Dlaczego nam to się udało? Mamy cudowne możliwości, umiejętności, których inni nie mają? (...) Nie, nie jesteśmy cudotwórcami. Po prostu wiedzieliśmy już od bardzo dawna, że to, co zaczęło się dziać po roku 1989 z jednej strony było dobre, ale z drugiej – wybrana została droga zła. Droga, która nie pozwalała wykorzystywać naszych możliwości – mówił prezes PiS. I podkreślił, że przed dojściem jego partii do władzy w kraju "panowało nadużycie, gigantyczne złodziejstwo, gigantyczne rozkradanie". – Myśmy to dostrzegli – oznajmił.

Najnowszy sondaż

Według sondażu pracowni Social Changes, PiS zwiększyło swoją przewagę nad PO. Do Sejmu weszłoby natomiast pięć partii politycznych.

W najnowszym badaniu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę chce głosować 39 proc. respondentów. Koalicję Obywatelską wskazało 26 proc. ankietowanych. Trzecia Polska 2050 Szymona Hołowni może liczyć na 11 proc. głosów. Na dalszych miejscach znalazły się Konfederacja oraz Lewica (po 9 proc. poparcia). Sondaż przeprowadzono na zlecenie wPolityce.pl.

Czytaj też:

"Trudna sytuacja". Maliszewski: To test dla partii rządzącej