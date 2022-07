Natenczas zadziwienie

Tusk Donald rozpoczął słowem, że jak on przejmie władzę, a wiadomo przecież, że wkrótce, to on sprawdzi czterodniowy tydzień pracy. Natenczas powstały wielkie zadziwienie i szeptanie. Ale że jak? On, chadek (ludzie cały czas tak myślą, serio), proponuje czterodniowy tydzień pracy w kraju, który goni Zachód i się boryka z inflacją? Czy to jest z tożsamością partii (można powiedzieć z DNA, to się błyśnie) Platforma Obywatelska zgodne? No chyba nie za bardzo.