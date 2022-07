W Polskę jedziemy!

Niech przynajmniej patrioci na urlop w Polskę jadą! W Gdańsku ponoć pustawo i nawet we Władysławowie nie trzeba już świtem biec, żeby obóz rozbić na plaży i opalikować areał dla rodziny. Podejmuję więc wyzwanie, choć i tak wszyscy wiemy, że podróże za granicę są przereklamowane: drogo, gorąco i do domu daleko. Poświęcamy się właściwie tylko po to, żeby wstawić parę zdjęć na social media i aby znajomym zawistnikom gula wylazła.