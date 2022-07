Konfederacja apeluje do rządu. Braun: Nie wymyślamy prochu

Inflacja konsumencka wyniosła 15,5 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r. Eksperci, ale i NBP są zgodni, że na tym nie koniec. Jednym z elementów inflacji są drastycznie rosnące ceny prądu.

Trzej dostawcy prądu dla odbiorców indywidualnych (Energa, Enea i Tauron) wnioskują do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zgodę na podwyżki taryf na sprzedaż energii. Wnioski w zakresie wysokości taryf co do zasady są przedkładane do URE w roku poprzedzającym. Sytuacji, w której sprzedawcy energii wnoszą o zmianę taryfy już po kilku miesiącach, nie można uznać za standardową.

Konfederacja apeluje do rządu

W piątek podczas zorganizowanej w Poznaniu konferencji prasowej politycy i miejscowi działacze Konfederacji apelowali do rządu, by skorzystał z proponowanych przez nich rozwiązań, m.in. obniżył podatki i odszedł od unijnej polityki klimatycznej.

Witold Stoch przytoczył, że w styczniu 2021 r. ceny prądu dla gospodarstwa domowego od PGNiG wynosiły 34 grosze za kilowatogodzinę netto. Do tego 4,88 zł opłaty handlowej. Tymczasem w styczniu 2022 r. cena dla gosp. domowego sięgnęła złotówki, a w lipcu wyniosła 1,39 zł. Oznacza to wzrost o 400 procent.

Michał Wawer przypomniał, że rynek energii należy do kategorii najbardziej uregulowanych i upaństwowionych rynków w całej gospodarce. Wawer przypomniał też, że na ceny prądu składają się cztery zasadnicze czynniki: opłaty dystrybucyjne i handlowe nakładane przez sprzedawców energii (z których duża część to spółki z udziałem skarbu państwa); ceny produkcji energii; podatki krajowe i podatki narzucane przez Unię Europejską.

– Niestety to, że w Polsce likwidowana jest produkcja węgla i w coraz większym stopniu ściągamy i surowce i energię elektryczną z zagranicy to efekt działań rządu. Konfederacja od lat powtarza, że powinniśmy inwestować w wydobycie węgla w Polsce i nowe czyste technologie węglowe. Rząd wbrew swoim deklaracjom przyjmuje taktykę dokładnie przeciwną. Co roku płacone są grube miliardy za to, żeby w Polsce były zamykane kopalnie. Nie dziwne więc, że ceny produkcji prądu są w Polsce wysokie – powiedział Wawer, dodając, że Konfederacja wzywa rząd do podjęcia działań na wszystkich czterech wymienionych obszarach.

Tzw. zielone certyfikaty

Anna Bryłka mówiła m.in. o tzw. systemie zielonych certyfikatów wprowadzonych przez polską ustawę dot. odnawialnych źródeł energii.

– Zielone certyfikaty faworyzują producentów odnawialnych źródeł energii kosztem tradycyjnych polskich firm energetycznych, przede wszystkim węglowych. Polska energetyka w 70, 80 proc. oparta jest o węgiel. Zielone certyfikaty można zlikwidować jednym przepisem. Nie potrzeba tu żadnej zgody Komisji Europejskiej. Można to zrobić w polskim parlamencie. (…) Powinno się wycofać także z tzw. opłaty mocowej – mówiła polityk Ruchu Narodowego.

Braun: Polityka narodowa i wolnościowa

Głos zabrał także poseł Grzegorz Braun. Polityk przekonywał, że Polakom należy przywrócić wolność gospodarczą i równość wobec prawa.

– Nie wymyślamy prochu. W zaktualizowanym programie Konfederacji „Po stronie Polski”, odnoszącym się do bieżących wyzwań, nie ma genialnych pomysłów z kosmosu. (…) My chcemy, żeby to Polacy byli swoim wielkim projektem. Żeby polskie rodziny realizowały wielkie projekty na swoją miarę, a państwo, które traktujemy bardzo poważnie, jest od tego, żeby zapewniać to, czego indywidulanie zapewnić sobie nie możemy. To bezpieczeństwo, równość dostępu do rynków, równe reguły gry dla wszystkich. Jesteśmy zaciekłymi przeciwnikami zmieniania reguł w trakcie rozgrywki. A przecież one się zmieniły. Wstępowaliśmy do innego eurokołhozu, rzeczywistość się zmienia i trzeba dostosowywać do niej zawsze polską, zawsze narodową, zawsze wolnościową i cywilizowaną politykę – powiedział parlamentarzysta.

Czytaj też:

"Napędzi inflację". Grabarczyk i Kulesza o nowej propozycji TuskaCzytaj też:

Winnicki: Ten rząd nie ma zielonego pojęcia o polityce gospodarczej