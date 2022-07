Zacharowa poucza ONZ. "Nie za to im płacą"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił rosyjski atak na Winnicę. "Sekretarz Generalny potępia wszelkie ataki na ludność cywilną lub infrastrukturę cywilną i wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności za takie działania" – czytamy w komunikacie cytowanym przez ukraińską agencję Ukrinform.

Absurdalna odpowiedź Zacharowej

Do stanowiska Guterresa odniosła się rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa. Stwierdziła, że "wbrew wymogom Karty Narodów Zjednoczonych, Sekretariat nie zajmuje wyważonego stanowiska, czego można by oczekiwać od renomowanej organizacji międzynarodowej, specjalnie zaprojektowanej do pomocy w rozwiązywaniu sporów".

"Chciałabym przypomnieć moim szanowanym kolegom z Sekretariatu ONZ, że ich celem nie jest stanięcie po czyjejś stronie w kontrowersyjnych sytuacjach, ale ułatwienie wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i stabilności. Za to im płacą i do tego są upoważnieni" – podkreśliła Zacharowa.

Kremlowska propaganda

Zacharowała dodała, że ONZ powinno wiedzieć z raportów rosyjskiego Ministerstwa Obrony, że atak na Winnicę, w którym użyto pocisków Kalibr, "wymierzony był w klub oficerów garnizonowych, w którym odbywały się konsultacje między dowództwem ukraińskich sił powietrznych a przedstawicielami zagranicznych sił powietrznych".

W ten sposób rzecznik MSS powtórzyła przekaz Kremla o ostrzeliwaniu przez Rosję jedynie obiektów wojskowych w Ukrainie. Jest to oczywista nieprawda. Od początku agresji na Ukrainę, Rosjanie wielokrotnie atakowali obiekty cywilne – w ten sposób zniszczono teatr w Mariupolu, w których chroniły się m.in. dzieci.

Tylko w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 21 razy ostrzeliwały miejscowości obwodu donieckiego, niszcząc 54 obiekty cywilne, głównie domy mieszkalne – wynika z informacji agencji Ukrinform.

