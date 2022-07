"Putin w zasadzie przegrał". Niecodzienna opinia brytyjskiego wojskowego

Szef brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin powiedział, że Władimir Putin "w zasadzie przegrał wojnę ukraińską”. Dowodem tego mają być ogromne straty w żołnierzach i sprzęcie wojskowym. Jak wskazał, prawie 4000 opancerzonych pojazdów bojowych należących do Rosji zostało zniszczonych w wyniku działań ukraińskiej armii. Do tego należy dodać 50 tys. zabitych lub rannych żołnierzy oraz stratę 1700 czołgów.

Słowa brytyjskiego wojskowego padły w programie "Sunday Morning” BBC One. Radakin dodał, że Ukraina planuje odbicie "całego swojego terytorium”, a spekulacje, że Putin może zostać zamordowany, to "pobożne życzenia”.

– To, co widzimy, to niepowodzenie Rosji. Jeśli skupimy się tylko na Donbasie, to widać, że jest to mniej niż 10 procent terytorium Ukrainy, a zbliżamy się do 150 dni inwazji. Rosja walczy o przejęcie tego terytorium i walczy długo z powodu odwagi i determinacji ukraińskich sił zbrojnych – powiedział.

Szef brytyjskiego sztabu obrony dodał, że armia ukraińska "absolutnie” wierzy, że wygra wojnę w obliczu "zmagającej się” z problemem skutecznego dowodzenia Rosji, która "straciła ponad 30 procent swojej liczebności w walce na lądzie”.

Radakin ostrzegł również, że pomimo ogromnych strat w żołnierzach, czołgach i opancerzonych pojazdach bojowych, Rosja nadal jest "największym zagrożeniem”, przed którym stoi Wielka Brytania.

"Pobożne życzenia"

Wojskowy odrzucił spekulacje, że rosyjski prezydent "nie czuje się dobrze” lub może zostać zamordowany, określając takie twierdzenia jako "myślenie życzeniowe”, po tym, jak został zapytany, czy Władimir Putin może zostać "obalony” lub stanąć w obliczu "zmiany reżimu”.

– Jako profesjonaliści wojskowi widzimy w Rosji stosunkowo stabilny reżim. Prezydent Putin był w stanie zdusić każdą opozycję, zbudował hierarchię zależności, więc nikt na szczycie nie ma motywacji, by rzucić mu wyzwanie. To ponura sytuacja – powiedział.

Admirał powiedział także, że kiedy Kreml rozpoczął wojnę, chciał zająć miasta Ukrainy w ciągu pierwszych 30 dni.

– Rosja miała ambicję tworzenia pęknięć i wywierania presji na NATO. To jest Rosja jako wyzwanie dla porządku światowego, Rosja zawodzi w tych wszystkich swoich ambicjach. Rosja jest narodem słabszym niż na początku lutego – wyjaśnił.

