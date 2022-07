Sienkiewicz: Niemcy ostatecznie zaprzepaściły swoją szansę na przywództwo w Europie

– Niemcy zaprzepaściły ostatecznie swoją szansę na przywództwo europejskie w dającej się przewidzieć przyszłości przez to, jak zachowują się w sprawie ukraińskiej – powiedział Sienkiewicz w telewizji WP, odnosząc się do problemu turbiny do Nord Stream 1.

– Chwiejnie, lękliwie, pod wpływem zmasowanej krytyki dopiero coś uruchamiają, a kanclerz Scholz okazał się słabym, bezbarwnym, tchórzliwym politykiem. Pod takim przywództwem Niemcy nie mają szans na przywództwo w Europie – dodał.

– Okazuje się, że poza potężną gospodarką - zobaczymy, jak będzie sobie dawała teraz radę - Niemcy politycznie są w stosunku do swojej gospodarki karłem – ocenił. – Myślę, że te miesiące zmieniły nastawienie i opinii europejskiej, i polityków na temat tego, czym są i czym mogą być Niemcy – podkreślił Sienkiewicz.

Scholz: Nikt nie dostarcza Ukrainie tyle broni, co Niemcy

13 lipca niemiecki rząd opublikował pełną listę systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dostarczonego Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji.

W kwietniu kanclerz RFN stwierdził, że jego kraj jest w czołówce państw wspierających militarnie Ukrainę. – Niemcy są jednym z najważniejszych militarnych sojuszników Ukrainy. Nikt nie dostarcza broni na taką skalę, jak Niemcy – przekonywał. Dodał, że Berlin wysyła ukraińskiemu wojsku najnowocześniejsze systemy artyleryjskie i szkoli żołnierzy do ich obsługi.

Według byłego już ambasadora Ukrainy w Berlinie Andrija Melnyka, "przez 100 dni wojny ani jeden ciężki sprzęt nie został dostarczony z Niemiec na Ukrainę".

Kijów potrzebuje zachodniej broni, aby powstrzymać rosyjską inwazję, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

