Müller: Popełniamy błędy jak każda władza

Mimo, że Polska jest potentatem węglowym, w wyniki decyzji rządu, polskie elektrownie już niebawem mogą zacząć kupować ten surowiec z zagranicy. Jego ceny, w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, wynoszą nawet 400 dolarów za tonę. Polski węgiel także jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy.

Kryzys potęguje inwazja Rosji na Ukrainę i nałożone w związku z tym sankcje na rosyjskie surowce energetyczne. Unia Europejska zobowiązała się do wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji. Oba uwarunkowania powodują, że w Polsce wzrastają obawy o dostępność węgla w zimę. Rzecznik rządu wskazuje, że zapewnienie jego odpowiedniej ilości będzie trudnym zadaniem. Nie jest to jednak jedyny kłopot, jaki czeka konsumentów na jesieni. Kolejnym problemem jest cena węgla.

– To są dwa obszary, w których działamy: jedna to jest cenowa, czyli tam, gdzie państwo może dopłacać. Dostępność to jest drugie działanie o charakterze właśnie importowym, logistycznym, dystrybucyjnym na terenie kraju – powiedział Piotr Müller na antenie Polsatu News.

Rzecznik rządu został także zapytany o to, czy Polska będzie w stanie obsłużyć logistycznie proces dostaw węgla do kraju. Müller odpowiedział, że "nikt nie mówi, że będzie łatwo, natomiast trzeba wytężyć pracę, odpowiednio się zmobilizować i te spółki (Skarbu Państwa) mają takie zadanie".

Ustawa węglowa

Müller przyznał także, że niezbędne będą pewne korekty w podpisanej niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie węglowej. Przypomnijmy, że m.in. ustala ona maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych.

– Przede wszystkim chcieliśmy w jak największym zakresie zapewnić określone ceny (węgla), ale do tej operacji potrzebne są nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale również sektor prywatny i tutaj tego zainteresowania jest dużo mniej. Dlatego należy wyciągać wnioski. I dzisiejszy, jutrzejszy dzień to będzie finał tych prac, analiz, które wynikają z tego, co się zadziało rzeczywiście na rynku. I pewne korekty, już widzimy teraz, będą niezbędne – powiedział rzecznik rządu.

Rzecznik rządu dodał, że rząd "popełnia błędy jak każda władza", ale "grunt to umieć wyciągać z nich wnioski".

Czytaj też:

Müller: Wypowiedź radnej PiS ze Szczecina nie powinna paśćCzytaj też:

Rzecznik rządu: Będziemy dyskutować z sektorem bankowymCzytaj też:

PiS ma zakazać rozwodów? Müller odpowiada Tuskowi