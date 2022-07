Unijne sankcje na Rosję. Morawiecki: To ogromny sukces rządu

Komisja Europejska ma przyjąć siódmy pakiet sankcji wobec Rosji i dostosować istniejące restrykcje tak, aby uniknąć utrudnień przy eksporcie żywności – poinformował niedawno Reuters.

Według dwóch urzędników unijnych, na których powołuje się agencja, kolejny pakiet sankcji zawiera m.in. zakaz importu rosyjskiego złota do UE.

Bruksela ma zaostrzyć również istniejące środki, wprowadzając nowe ograniczenia importu towarów, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych, w tym chemikaliów i maszyn.

Do czarnej listy zostaną dodane nowe osoby i podmioty bliskie Kremlowi. Ich aktywa zostaną zamrożone i nie będą mogły podróżować po UE.

Morawiecki: Polski sukces

Uzgodnienie sześciu unijnych pakietów sankcji na Rosję to po części polski sukces, ocenił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się także do doniesień o kolejnych unijnych sankcjach. Jak przyznał, nie jest do końca usatysfakcjonowany ich siłą, ale jednocześnie, jako realista, przyjął zapowiedź ich wprowadzenia z zadowoleniem.

– Siódmy pakiet sankcyjny, można powiedzieć, jest takim pakietem mniej istotnym, ale lepszy rydz, niż nic, lepiej, że państwa zachodnie cały czas dostrzegają konieczność pracy nad sankcjami, niż gdyby siedziały z założonymi rękami i nic nie robiły. Lecz czy jestem w pełni usatysfakcjonowany? Nie do końca. Ale z drugiej strony jestem realistą i wiem, że wypracowanie pakietu sankcji, to praca na najmniejszym wspólnym mianowniku – przyznał polityk na antenie Radia Katowice.

Morawiecki ocenia, że to, że do tej pory udało się uzgodnić sześć pakietów "jest ogromnym sukcesem naszego rządu".

– Polska w tej sprawie opowiada się za jak najdalej posuniętymi sankcjami. Wierzymy w to, że tylko rzucenie rosyjskiej machiny wojennej na kolana, jest w stanie doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny. Oprócz oczywiście niezwykle dzielnego oporu i bohaterskiej walki, którą toczą Ukraińcy w tym nierównym boju z agresorem rosyjskim – podkreślił premier.

Baltic Pipe zgodnie z planem

Morawiecki poinformował także, że oddanie gazociągu Baltic Pipe nastąpi zgodnie z planem. Nowe połączenie z Norwegią ma uniezależnić Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. Surowiec ten, jak wskazał premier, jest obecnie wykorzystywany przez Rosję do szantażowania całej Europy.

– My takiej zależności od Rosji nie mamy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 6 lat temu rozpoczął budowę Gazociągu Bałtyckiego. Zaplanowaliśmy jego otwarcie jesienią tego roku i w tym terminie zostanie on otwarty, zgodnie z planem i zgodnie z budżetem. Jeszcze w tym roku popłynie gaz norweski. Gaz, który nas uniezależnia od Rosji. W przyszłym roku tego gazu będzie jeszcze więcej. PGNiG w tym czasie kontraktuje zakup gazu norweskiego – powiedział szef rządu.

