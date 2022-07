Jaka jest skala polskiej pomocy? Nowy ambasador Ukrainy wskazał kwotę

Polski podatnik ponosi olbrzymie koszty związane z pomocą świadczoną Ukrainie zaatakowanej w lutym przez Federację Rosyjską.

Ambasador: 3 mld dolarów z budżetu

Warszawa udzieliła Ukrainie pomocy na kwotę ponad 3 mld dolarów, powiedział w rozmowie z Ukrinformem nowy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

– Na dzień dzisiejszy Polska udzieliła Ukrainie pomocy na łączną kwotę ponad 3 miliardów dolarów. Mówimy o pomocy wojskowej, paliwie i smarach, wsparciu finansowym, dostawach humanitarnych, sprzęcie medycznym – powiedział Zwarycz.

Ambasador podkreślił, że Polska pomaga Ukrainie między innymi w tworzeniu odpowiednich warunków życia dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Już ponad 2000 modułów mieszkalnych przybyło z Polski na Ukrainę do budowy miast kontenerowych w obwodach lwowskim, kijowskim, czernihowskim, charkowskim i sumskim.

Według wyliczeń, polska rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przeznaczyła Ukrainie pomoc humanitarną w wysokości ponad 150 mln dolarów. Polska zaopatruje też Ukrainę w wiele wozów strażackich.

Pomoc samorządów i prywatna

W Polsce na pomoc Ukrainie zmobilizowało się całe społeczeństwo. Zwarycz przyznał, że kwota (3 mld dolarów - przyp. red.) nie uwzględnia pomocy humanitarnej, jaką regiony Ukrainy otrzymują od samorządów i prywatnych inicjatyw ludzi z Polski.

– Tę pomoc trudno policzyć. Tu nie chodzi o pieniądze: to ludzki gest solidarności i wsparcia, który odczuwamy na co dzień i za to jesteśmy szczerze wdzięczni naszym polskim przyjaciołom – podsumował Ambasador Ukrainy w Polsce.

Koszty utrzymania uchodźców

Według opublikowanych w kwietniu wyliczeń analityków banku Pekao przyjęcie ok. 2 mln ukraińskich uchodźców tylko do końca tego roku będzie kosztowało polskiego podatnika ok. 24 mld zł.

Jak podała z kolei "Rzeczpospolita", rząd oszacował koszty utrzymania ukraińskich uchodźców na 11 mld euro w tym roku, natomiast w razie gdyby sytuacja uległa pogorszeniu – 24 mld euro.

Zwarycz zastąpił Deszczycę

Przypomnijmy, że Wasyl Zwarycz na stanowisku ambasadora Ukrainy w Warszawie zastąpił Andrija Deszczycę. W pierwszej połowie czerwca polityk ogłosił, że kończy misję w naszym kraju i spotkał się po raz ostatni z marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbietą Witek. Podczas rozmowy Witek podkreśliła konsekwentne, nieustające wsparcie ze strony Polski dla Ukrainy na poziomie parlamentarnym oraz na płaszczyźnie międzynarodowej. Mówiła też o pomocy dla uchodźców, którzy uciekli przed rosyjską agresją militarną. Z kolei ambasador Deszczyca ocenił, że za swoją postawę Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

