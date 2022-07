"Zrobię wszystko, by pomóc Rosji". Wałęsa reaguje na groźby w rosyjskiej TV

Szokujące słowa padły w rosyjskim programie "60 minut". Prowadząca go dziennikarka nawiązała do niedawnych słów Lecha Wałęsy. Polski polityk udzielił wywiadu francuskim mediom, w którym stwierdził, że "Rosja anektowała 60 narodów i dobrze by było, żeby populacja była zredukowana do 50 mln". W programie sporo miejsca poświęcono sprawie Polski. Najpierw omawiano relacje Warszawy z Kijowem, a następnie przystąpiono do kwestii Wałęsy, któremu grożono więzieniem. – Prawdziwym nazistą objawił się były prezydent Polski, Lech Wałęsa – stwierdziła dziennikarka na wstępie.

– Wystąpił z godną Hitlera inicjatywą, proponując skrócenie populacji Rosji do 50 milionów ludzi – mówiła prowadząca program. Inny komentujący zaproponował wówczas, aby rosyjskie organy ścigania "wszczęły postępowanie" wobec Wałęsy i wystawiły za nim międzynarodowego listu gończego. Powód? "Nawoływanie do ludobójstwa".

Odpowiedź Wałęsy

Były prezydent postanowiło odpowiedzieć w koncyliacyjnym tonie. Zapewnia naród rosyjski o swoim wsparciu i sympatii.

"Uwierzcie mi jestem wiernym przyjacielem Narodu Rosji. Nigdy nie podniosę ręki i każdego będę zniechęcał do ataku na Rosję. Natomiast zaatakowany będę się bronił i do obrony namawiał. Zrobię wszystko by pomóc Rosji. Macie niedobry system polityczny, który umożliwia jednostce przez wielość kadencji budowanie bandyckich grup zagrażając pokojowi świata i mordujących jak dziś Ukrainę, w tym i Was Rosjan. To ten Wasz system politycznym, który dla dobra Was, chcę pomóc Wam zmienić. Ten system pozwolił Stalinowi dziś Putinowi jutro podobnym na te barbarzyńskie czyny. Czy trzeba więcej dowodów ?! Nie musicie wydawać 5 milionów Euro na osądzenie mnie jestem gotów stawić się w Moskwie i spotkać otwarcie publicznie ZE WSZYSTKIMI TYMI OSKARŻENIAMI, OSKARŻYCIELAMI z Waszej telewizji" – czytamy w facebookowym wpisie Wałęsy.

