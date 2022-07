Wiceminister Woś: Putin to zbrodniarz wojenny

Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Woś mówił o zbrodniach rosyjskich wojsk na Ukrainie i opisał Władimira Putina jako "zbrodniarza wojennego".

Woś o Putinie: Powinien być osądzony jak zbrodniarze faszystowscy

W poranku Polskiego Radia 24 wiceminister sprawiedliwości poinformował, że polscy prokuratorzy są dyspozycyjni na rzecz Trybunału Haskiego i innych organizacji, które przez Polskę dostają się na Ukrainę, by badać zbrodnie, które mają tam miejsce.

– Putin to zbrodniarz wojenny, który powinien być osądzony jak zbrodniarze faszystowscy, hitlerowscy w Norymberdze – podkreślił.

– Historię piszą zwycięzcy, więc musimy zrobić wszystko, by Ukraina tę wojnę wygrała. To jest realny warunek tego, by tych wszystkich zbrodniarzy wojennych wyłapać i postawić przed trybunałami – dodał Woś. Wiceszef resortu sprawiedliwości zapewnił również, że Polska jest przygotowana, "jeśli taki będzie wyrok, żeby w polskich celach siedzieli zbrodniarze putinowscy".

W rozmowie z dziennikarką PR24 polityk opisał także elity zachodnie jako "zepsute są rusofilią". – Tam jest biznes, tam są pieniądze. Niemcy dopiero teraz trzeźwieją, a przez lata prowadzili politykę uzależniającą całą Europę od rosyjskich surowców – mówił Woś.

Zełenski chce uznania Rosji za państwo terrorystyczne

W ubiegłym tygodniu, w swoim nocnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do czwartkowego ataku na miasto Winnica, podkreślając, że Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne. Prezydent wezwał także do utworzenia specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni na Ukrainie.

– Żadne inne państwo na świecie nie stwarza takiego zagrożenia terrorystycznego jak Rosja. Żadne inne państwo na świecie nie pozwala sobie na codzienne niszczenie spokojnych miast i zwykłego ludzkiego życia pociskami manewrującymi i artylerią rakietową – tłumaczył Zełenski.

– Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych – mówił Zełenski. – Nowe sankcje (za terroryzm - red.) są potrzebne tak szybko jak to możliwe – podkreślił dalej.

Czytaj też:

Jakubiak: Jak załatwić Polskę po niemiecku? Nie trzeba wojnyCzytaj też:

Prof. Legutko: To jest żywy dowód klęski niemieckiego przywództwa w UE