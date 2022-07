Co piszą na Wschodzie II Jewgienij Coc z portalu Regnum.ru zastanawia się, jak daleko armia rosyjska dojdzie w ramach kontrofensywy na Ukrainie. Do Kijowa? Warszawy? Berlina? A może do Waszyngtonu?

17 lipca minęła 80 rocznica rozpoczęcia bitwy pod Stalingradem, pierwszej poważnej klęski Niemców na froncie wschodnim, uważanej za przełomowe starcie II wojny światowej. Publicysta agencji Regnum.ru dostrzega analogię pomiędzy tym historycznym wydarzeniem a obecną sytuacją. „Operacja specjalna Rosji na Ukrainie może się stać przełomowym momentem w historii świata” – twierdzi Coc. Jego zdaniem dziś „potomkowie żołnierzy sowieckich biorą udział w nowej walce z nazizmem”. Dziś jest on ideologią wyrażaną w sposób o wiele bardziej subtelny, a wciąż tak samo niebezpieczną – przekonuje.