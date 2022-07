Sienkiewicz: Mamy partię Rosja w polskim parlamencie

We wtorek sejmowa komisja podjęła decyzję ws. immunitetu Grzegorza Brauna. Rozpatrywano 10 wniosków złożonych przez Komendanta Głównego Policji z okresu od maja do grudnia 2021 roku. Chodzi o możliwość pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Zgodę na to będzie wcześniej musiał wyrazić Sejm.

O decyzje względem Brauna dziennikarz Polsat News zapytał posła Koalicji Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza.

– Prawdę mówiąc kłopot jest inny. Znaczy kłopot jest taki, że mamy partię Rosja w polskim parlamencie – stwierdził polityk.

– Ponieważ Konfederacja pod wodzą pana Brauna zachowuje się po prostu jak ruska piąta kolumna, siedząc w ławach poselskich obok innych posłów – dodał poseł. – Każde działanie prawne wymierzone przeciwko tego typu postaciom w polskiej polityce uważam za dobre – zapewnił Sienkiewicz.

Ceny paliwa w Polsce

Zapytany o wysokie ceny benzyny w Polsce, poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że wynikają one z decyzji szefa PKN Orlen Daniela Obajtka.

– Cena benzyny w Polsce jest dlatego tak wysoka, że są tak wysokie marże robione przez człowieka, który został przez PiS powołany na szefa Orlenu – mówił Sienkiewicz.

Jak dodała, cena benzyny powinna wynosić 5,15 zł za litr. – Uważam, że się da (to osiągnąć - red.) i są na to dowody. Ceny tej benzyny są absurdalne jeśli chodzi o Europę – stwierdził polityk.

Poseł KO odniósł się także do wypowiedzi lidera Partii Razem Adriana Zandberga, który twierdzi, że Skarb Państwa ma wystarczające udziały w PKN Orlen, aby wpłynąć na obniżkę cen paliwa. – Zandberg nie słynie z jakichś nadzwyczajnych kompetencji ekonomicznych, więc w jego wyliczenia (wskazujące, że cena paliwa mogłaby być niższa o złotówkę - red.) wolałbym mniej wierzyć niż z wyliczenia naszych specjalistów – stwierdził Sienkiewicz.

