Sachajko ostrzega: Kolejnym krokiem może być Polska

Poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko komentował postawę polskich polityków wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz plany polskiego rządu w kwestii inwestycji w obronność.

Polska kolejnym celem Moskwy?

– Jeżeli Ukraina upadnie, to dobrze by było, żeby sobie wszyscy zdawali sprawę, że kolejnym krokiem może być Polska – tłumaczył polityk w porannej audycji na antenie Polskiego Radia.

– Strategia obronna NATO, która niestety wciąż nie jest zmieniona, mówi o tym, że jest 180 dni, żeby odzyskać te tereny, które Rosja zagrabi, również polskie tereny. Każdy miesiąc, każdy zniszczony czołg, każdy rozbity rosyjski rozdział, to jest odsunięcie tej hekatomby, która może do nas dotrzeć – podkreślił dalej Sachajko.

– Ci wszyscy politycy, którzy są tacy sprytni, to pewnie będą pierwsi, którzy z Polski wyjadą do swoich zakupionych domów w Hiszpanii – dodał poseł, tłumacząc, że ma na myśli "wszystkich tych, którzy atakują polski rząd za to, że chce się zbroić".

"Zbroić, zbroić i jeszcze raz się zbroić"

Zapytany o zapowiedzi prezesa PiS, byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w kwestii wydatków na obronność rzędu 5 proc. PKB, polityk skomentował: "Zbroić, zbroić i jeszcze raz się zbroić i nie dać się podpuszczać".

– Bardzo dużo spokoju i nie dać się podpuszczać. Mamy niestety wielu nieodpowiedzialnych polityków – podsumował Sachajko.

Tymczasem we wtorek wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego są już w Polsce.

Maszyny mają zastąpić postsowiecki sprzęt, który polskie władze oddały Ukrainie. W marcu 2022 r. Kongres USA wydał zgodę na sprzedaż czołgów Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,75 mld dolarów netto.

