Sasin do opozycji: Przyjmuję to za dobrą monetę, że się nawróciliście

Szef górniczej "S": Ludzie będą marzli. W starych piecach będą palić wszystkimUE zmusza Polskę do wygaszania górnictwa, a dodatkowo w kraju obowiązuje embargo na węgiel z Rosji. W Polsce narastają wobec tego problemy zarówno z drastycznie rosnącymi cenami, jak i z dostępnością węgla. Premier Morawiecki przyznał wprost, że Polska będzie miała dużo kłopotów z surowcem. Tymczasem w rządzie wciąż nie podjęto decyzji na temat interwencyjnego zakupu surowca dla naszego kraju.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy ws. dodatku węglowego, którego wysokość wyniesie 3 tys. zł. Wcześniej w Sejmie przeszła ustawa ws. maksymalnej ceny węgla.

Sasin do opozycji: Mam nadzieję, że będziecie nas wspierać

Dzisiejsze obrady Sejmu zdominował temat węgla oraz bezpieczeństwa energetycznego. Podczas swojego wystąpienia wicepremier Jacek Sasin zwrócił się do opozycji, której zarzucił plany likwidacji polskiego górnictwa. – Czy to przypadkiem nie za waszych rządów prezesi spółek węglowych położyli te kopalnie, o czym mówiła wasza wicepremier Bieńkowska w Sowa & Przyjaciele? – stwierdził Jacek Sasin w Sejmie.

Polityk podkreślił, że rząd od 7 lat jest atakowany za to, że zbyt wolno odchodzi od węgla. – Przecież to wy cały czas mówiliście, że powinniśmy od węgla odchodzić natychmiast, że trzeba zamykać kopalnie jak najszybciej, że trzeba tylko i wyłącznie OZE – stwierdził Jacek Sasin w Sejmie.

– Kiedy KE chciała zamknąć nam elektrownię w Turowie i kopalnie węgla, to wtedy wasi politycy, pan Trzaskowski, inni, mówili że trzeba to natychmiast wykonać. To jest wasze prawdziwe oblicze, a nie dzisiaj fałszywa maska obrońców węgla – podkreślał.

Sasin następnie stwierdził, że mimo wszystko przyjmuje obecne stanowisko opozycji za dobrą monetę.

– To dobry znak. Mam nadzieję, że będziecie nas mocno wspierać we wszystkich działaniach, które już uruchomiliśmy, żeby inwestować w górnictwo, otwierać nowe ściany, nowe szyby, budować nowe kopalnie, że pojedziecie z nami do UE, KE i nam w tym pomożecie, przekonać w Brukseli, że to dzisiaj jedyna droga dla Polski i dla Europy – podkreślał wicepremier.

