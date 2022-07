Tomczyk uderza w premiera: Morawiecki wiedział to od miesięcy

UE zmusza Polskę do wygaszania górnictwa, a dodatkowo w kraju obowiązuje embargo na węgiel z Rosji. W Polsce narastają wobec tego problemy zarówno z drastycznie rosnącymi cenami, jak i z dostępnością węgla. Premier Morawiecki przyznał wprost, że Polska będzie miała dużo kłopotów z surowcem. Tymczasem w rządzie wciąż nie podjęto decyzji na temat interwencyjnego zakupu surowca dla naszego kraju.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy ws. dodatku węglowego, którego wysokość wyniesie 3 tys. zł. Wcześniej w Sejmie przeszła ustawa ws. maksymalnej ceny węgla.

Również środowe obrady Sejmu zdominował temat węgla oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Tomczyk: Oszukaliście Polaków

– Wnoszę o odroczenie obrad, ponieważ wydaje się, że rząd stracił kontakt z rzeczywistością – mówił Cezary Tomczyk podczas swojego wystąpienia.

Polityk KO podkreślił, że premier Morawiecki wiedział od początku marca, że w Polsce zabraknie węgla. – Poinformowała go o tym pani Moskwa, minister klimatu. Przez trzy miesiące premier Morawiecki, wiedząc, że tego węgla zabraknie w Polsce, nie zrobił absolutnie nic. Zamiast kupować węgiel, oszukiwaliście Polaków przez te trzy miesiące – powiedział Cezary Tomczyk w Sejmie.

– Pan minister Sasin, który jest tutaj mówił że węgla nie zabraknie, pani minister Moskwa „mamy zabezpieczone 8 milionów ton”, pan premier Morawiecki „nie kupujcie węgla teraz”, a teraz pan mówi, że spółki skarbu państwa muszą dzwonić po całym świecie i szukać węgla. No muszą szukać węgla, bo go nie kupiliście. Na tym polega właśnie problem. I kogo pan wyznacza do tego zadania? Swojego najlepszego człowieka, Jacek Sasin ma za to odpowiadać. To się na pewno uda – kontynuował wiceprzewodniczący PO.

