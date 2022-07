"Jesteście bezczelni i pełni hipokryzji". Kowalski mocno do opozycji

Podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie dyskutowali na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. W planach prac przewidziano także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym.

Zakłada on dopłaty w wysokości 3 tys. złotych dla każdego gospodarstwa domowego, które jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyło odpowiedni wniosek. Dodatek nie ma kryterium dochodowego i będzie funkcjonował na takich samych zasadach jak dodatek osłonowy.

Opozycja krytykuje rząd za brak przygotowania na nadchodzący kryzys węglowy oraz za konieczność sprowadzania tego surowca z zagranicy.

Kowalski odpowiada opozycji

W trakcie obrad na sejmową mównicę wszedł Janusz Kowalski. Polityk Solidarnej Polski w mocnych słowach skrytykował posłów opozycji za to, że nie poparli polskiego rządu, kiedy 9 grudnia 2021 roku w Radzie Europejskiej głosowano nad likwidacją unijnego podatku klimatycznego.

– Zakłamana opozycjo z Platformy i PSL-u. Kiedy my broniliśmy polskiego węgla, co wy mówiliście? Co mówiła PO, PSL? Mówiliście: więcej rosyjskiego gazu i więcej niemieckich wiatraków. W zeszłym roku, dokładnie 9 grudnia, byliśmy za tym, aby obniżyć ceny energii i ceny ciepła. Jak głosowała Platforma Obywatelska? Jak głosowali postkomuniści? Jak głosowało PSL? Głosowaliście za utrzymaniem parapodatku – mówił podniesionym głosem Kowalski.

twitter

Kowalski przywołał przykład Strzelców Opolskich, gdzie w ostatnim czasie miała miejsce 95-procentowa podwyżka opłat za ciepło i stwierdził, że jest to wina opozycji, "brukselskiej polityki i Europejskiej Partii Ludowej".

– Dzisiaj podwyżki cen ciepła i energii elektrycznej mają twarz Donalda Tuska – stwierdził stanowczo.

Poseł Solidarnej Polski argumentował, że to rząd Zjednoczonej Prawicy bronił polskiego węgla, a opozycja domagała się z kolei zwiększenia importu rosyjskiego gazu oraz technologii wiatrowych z Niemiec.

– Jesteście bezczelni i pełni hipokryzji. Przegracie. Przez was są wszystkie te podwyżki. Zrobimy wszystko, żebyście nigdy do władzy nie doszli. Kto chciał zamykać elektrownię w Turowie? Kto chciał zamykać kopalnię w Bogatyni? Wy! Zawsze walczyliście z polskim węglem. Dzisiaj bezczelnie tu wychodzicie i mówicie: polski węgiel? Hipokryci! – zakończył swoje wystąpienie Kowalski.

Czytaj też:

Kowalski: Trzeba przepędzić "Brukselczyków" i wyrzucić Timmermansa!Czytaj też:

Kowalski: Ślepa polityka Niemiec wpycha nas w największy od 50 lat kryzysCzytaj też:

Kowalski pyta: Kto finansuje AgroUnię Kołodziejczaka?