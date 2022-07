"Hasta la vista, baby!". Johnson pożegnał się z parlamentem w wielkim stylu

Wolą Partii Konserwatywnej jest teraz wyznaczenie nowego lidera, a co za tym idzie nowego premiera – mówił w czwartek premier Boris Johnson, informując o rezygnacji ze stanowiska. Jak podkreślił szef brytyjskiego rządu, proces wyboru nowego lidera partii i nowego premiera powinien zacząć się niezwłocznie.

Jednocześnie Boris Johnson poinformował, że do momentu wyboru nowego lidera, będzie pełnił stanowisko premiera. Polityk zapewnił także, że udzieli nowemu liderowi partii i premierowi pełnego wsparcia.

Johnson żegna się cytatem z "Terminatora"

Podczas swojej ostatniej przemowy w parlamencie Boris Johnson dziękował swoim współpracownikom oraz przedstawicielom opozycji. Na koniec polityk posłużył się słynnym cytatem z filmu "Terminator 2" z Arnoldem Schwarzeneggerem.

– Hasta la vista, baby! Thank you – zakończył, co wzbudziło ogólne poruszenie na sali.

Johnson zwrócił się do swego następcy

Podczas swojej przemowy Johnson bronił dokonań swego rządu, wskazując na dokończenie brexitu, najniższe bezrobocie od 50 lat, jak również pomoc okazaną Ukrainie.

Polityk zwrócił się również do swojego przyszłego następcy na stanowisku szefa partii i premiera. – Trzymaj się blisko Amerykanów, pozostań z Ukraińcami, wszędzie wspieraj wolność i demokrację. Obniżaj podatki i dereguluj, gdzie tylko możesz, aby było to najwspanialsze miejsce do życia i inwestowania. Kocham ministerstwo finansów, ale pamiętaj, że gdybyśmy zawsze słuchali ministerstwa finansów, nie zbudowalibyśmy (autostrady) M25 ani tunelu pod kanałem La Manche. Skup się na drodze przed sobą, ale zawsze pamiętaj o patrzeniu w lusterko wsteczne. I pamiętaj przede wszystkim, że to nie Twitter się liczy. Liczą się ludzie, którzy nas tu wysłali – mówił.

