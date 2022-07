Irański przywódca do Putina: NATO i tak rozpoczęłoby wojnę

Spotkanie przywódców Iranu i Rosji w Teheranie odbyło sięprzed trójstronnym szczytem z udziałem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

– Wojna jest gwałtowną i trudną kwestią i Republika Islamska w żaden sposób nie jest zadowolona, że cywile zostają w nią wplątani. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, gdybyś nie podjął inicjatywy, to przejęłaby ją druga strona i wywołała wojnę – powiedział Chamenei do Putina.

Irański lider stwierdził, że Zachód sprzeciwia się silnej i niezależnej Rosji. – Gdyby NATO nie zostało powstrzymane na Ukrainie, rozpoczęłoby tę samą wojnę, używając Krymu jako pretekstu – powiedział ajatollah, wpisując się de facto w kremlowską propagandą i narrację o tym, że Rosja rzekomo tylko się broni. W odpowiedzi Władimir Putin stwierdził, że cywilne ofiary wojny w Ukrainie są "wielką tragedią". Jednocześnie obwinił Zachód za wywołanie rosyjskiej "reakcji".

Putin w niezręcznej sytuacji. Wszystko przez prezydentów Turcji i Iranu

Prezydent Rosji podczas wizyty w Teheranie spotkał się również z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

W sieci pojawiły się dwa, ciekawe materiały. Można z nich wysnuć wniosek, że to już nie Putin narzuca zasady politycznej gry i z wszechwładnego dyktatora stał się petentem.

Pierwsze nagranie ukazuje moment, w którym Władimir Putin, wyraźnie zdezorientowany, czeka na prezydenta Turcji. Erdogan spóźnił się, przez co wszedł niejako w buty przywódcy Rosji – Putin znany jest z tego, że lubi się spóźniać na oficjalne spotkania z zagranicznymi partnerami. I tak np. podczas szczytu rosyjsko-amerykańskiego w czerwcu 2018 roku, na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Helsinkach, Putin przybył z 40-minutowym opóźnieniem. W grudniu 2015 roku, podczas wizyty prezydenta Rosji w Japonii, Putin przybył na spotkanie z ówczesnym premierem Shinzo Abe spóźniony aż dwie godziny. Takich przykładów jest znacznie więcej. Tym razem to on musiał czekać, z czego najwyraźniej nie był zadowolony.

Drugi afront spotkał Putina podczas rozmowy z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra’isim. Przywódca Rosji został posadzony na krześle w wyraźnym oddaleniu od rozmówcy. To przywodzi na myśl postępowanie Putina, który gości na Kremlu lubi przyjmować przy słynnym już, bardzo długim drewnianym stole. W ten sposób spotkał się m.in. prezydentem Francji Emmanuelem Macronem (pojawiały się pogłoski, że Władimir Putin obawia się zakażenia koronawirusem i stąd zachowuje dystans).

